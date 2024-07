Si l'empresa no respecta el període de vacances o descans pot rebre una bona multa

Quan arriba el nostre període de vacances, volem desconnectar de la feina i altres preocupacions. Però, què passa quan ens contacten durant el nostre període de descans? Una trucada, un missatge o un email ens pot arribar a xafar les vacances. Però no et preocupis perquè si la teva empresa contacta amb tu quan estàs de vacances, li pot caure una bona multa.

Tot i això, cada vegada són més les persones que reivindiquen el seu dret a desconnectar digitalment. Tal com estableix la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, els treballadors tenen dret a la desconnexió digital. Segons l'article 88 de la llei esmentada, “els treballadors i els empleats públics tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar”.

Aquesta llei estableix que les empreses i les organitzacions, tant públiques com privades, tenen l'obligació de garantir el dret a la desconnexió digital de totes les persones treballadores, tal com recull el web del Ministeri de Treball i Economia Social amb l'epígraf #PulsaOffParaestarOn.

No treballis més durant les vacances / diana.grytsku

Per tant, cap empresa no pot exigir als seus treballadors que contestin a missatges o trucades. Aquesta regla només es pot vulnerar en casos excepcionals de força major, en casos en què l'empleat tingui una peça d'informació crucial per a un projecte important o situacions semblants.

De fet, si una empresa vulnera el dret a la desconnexió digital, la llei el pot considerar com una “infracció greu”, arribant a sancionar econòmicament l'empresa.

Multes de fins a 7.500 euros

I aquestes multes no són cap ximpleria, ja que poden anar des dels 751 als 1.500 euros en el grau mínim, de 1.501 a 3.750 euros en el grau mitjà i de 3.751 a 7.500 euros en els casos més greus, segons estableix l'article 40 la Llei d'Infraccions i Sancions a l'Ordre Social.

Finalment, si les infraccions són reiterades, es pot arribar a qualificar de “molt greu” la vulneració de la llei, fent que les multes pugin fins a un límit de 225.018 euros.