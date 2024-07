Les exportacions gironines s'alenteixen al maig marcades pel descens de l'11% de les químiques

Les exportacions gironines s'alenteixen al maig i deixen enrere els creixements registrats des de principis d'any. Al llarg del mes les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 735,1 milions d'euros, cosa que fins i tot suposa un lleuger descens (del -0,3%) en comparació amb el maig del 2023. Sobretot, la davallada s'explica per la desacceleració de les químiques, que cauen fins a un 11%. L'altre sector que és motor a l'exterior, l'agroalimentari, aconsegueix mantenir-se; però això sí, les càrnies reculen i tanquen el maig exportant un 3,8% menys. En l'acumulat de l'any, els bons registres del primer quadrimestre permeten mantenir el saldo positiu. De gener a maig, se superen els 3.500 milions d'euros (un 4,8% més).

Canvi de tendència amb les exportacions gironines. Si durant el primer quadrimestre del 2024 les vendes de les empreses gironines a l'exterior havien crescut per sobre dels dos dígits -a l'abril, l'alça va ser del 16%- ara no tan sols deixen enrere aquests increments, sinó que fins i tot arriben a decaure lleugerament.

Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, aquest maig les exportacions gironines s'han situat en 735,1 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 0,3% en comparació amb el maig del 2023 (quan la xifra va situar-se en 737,50 milions d'euros).

Si es passa la lupa per sectors, aquell que més s'ha vist frenat a l'exterior és la indústria química. Perquè en aquest cas, les seves exportacions han caigut fins a un 11% (i tanquen el maig amb 127,5 milions d'euros). I dins les químiques, les empreses farmacèutiques tampoc s'escapen d'aquesta davallada (ja que dels 61,8 milions amb què havien tancat el maig del 2023, ara passen als 50,76).

L'estadística també reflexa, com ja és habitual, que per volum el sector que continua capitanejant les vendes a l'exterior és l'agroalimentari. De fet, durant el maig ha concentrat més del 40% del que s'ha exportat des de Girona (amb 317,5 milions d'euros). Ara bé, aquí l'alentiment també es fa evident; perquè en comparació amb el mateix mes de l'any passat, les seves exportacions tan sols han crescut un 0,4%.

I dins l'agroalimentari, aquell clúster que hi té preeminència continua essent el carni. Aquest maig, les seves empreses han enviat cap a l'estranger productes per valor de 178,29 milions. En aquest cas, la xifra és un 3,8% menor a la de l'any passat (185,46 milions). Cosa que també s'explica per les oscil·lacions que viuen les exportacions amb la Xina, que ara es veuen afectades per la investigació sobre possible competència deslleial que ha obert el gegant asiàtic, i que afecta tota la carn de porc (fresca, refrigerada o congelada) procedent de la UE.

La maquinària, a l'alça

La situació d'atonia que ha viscut l'agroalimentari aquest maig, i el descens de les químiques i les càrnies, no es traslladen però a l'altre sector gironí que també és motor a l'exterior. Perquè els fabricants de maquinària, a diferència dels altres, tanquen el mes incrementant exportacions. En aquest cas, passen dels 48,03 milions d'euros de l'any passat als 54,74 del d'aquest 2024.

En paral·lel, també creixen les vendes a l'exterior d'automòbils (de 25,7 a 28,6 milions), de mobles (de 18,9 a 19,8), de productes de confiteria (de 10,5 a 13,7) o de llet i productes làctics (de 8,8 a 10,6). Aquests increments, però, no són suficients per capgirar la balança, arran del pes que tenen tant la indústria química com el clúster carni a la demarcació.

Menys a França

Pel que fa a destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest maig, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 170,11 milions d'euros cap al país gal. Són menys que l'any passat (quan la xifra va situar-se en 176,76 milions).

No passa el mateix, però, amb els altres països que ocupen els primers llocs del rànquing. Perquè en aquest cas, les vendes cap a Itàlia, Alemanya, Portugal, Polònia i el Regne Unit -els que segueixen França en el llistat- sí que s'han incrementat.

Per darrere d'aquests, i en setè lloc dels productes gironins, s'hi situa la Xina. Però les exportacions cap al gegant asiàtic, en aquest cas, van a la baixa (dels 28,88 milions d'euros del maig del 2023 als 26,26 d'aquest). Símptoma també que les empreses càrnies aposten per obrir-se cap a nous mercats.

Un 4,8% més

Tot i l'alentiment que les exportacions gironines han viscut aquest maig, els bons registres del primer quadrimestre encara permeten tancar l'acumulat de l'any a l'alça. Durant els cinc primers mesos del 2024, les vendes de les empreses gironines a l'exterior ja superen els 3.500 milions d'euros (en concret, se situen en 3.502,4). I si això es trasllada en percentatges, en comparació amb el 2023 suposa un increment del 4,8%.