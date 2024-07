Pimec reuneix més de 250 empresaris al Girona Hub

"La nostra missió ara és liderar l’espai que per fi ocupem perquè les prioritats de les pimes siguin tingudes en compte". Ho va assegurar ahir el president de Pimec, Antoni Cañete, davant de més de 250 empresaris i empresàries de Girona en un acte celebrat al GironaHub sota el títol "50 anys d’activisme empresarial". Pere Cornellà, president de Pimec Girona, va destacar que amb aquesta trobada "volem celebrar les fites per les quals hem estat treballant, defensant el teixit empresarial gironí i del conjunt de Catalunya". L’acte va comptar amb la presència de Delfí Geli, president del Girona FC, amb qui Antoni Cañete ha explorat els reptes econòmics i empresarials actuals.

L'acte de commemoració dels 50 anys de Pimec / Aniol Resclosa

Durant la jornada, el president de Pimec va explicar al teixit empresarial gironí que la patronal ha assolit la seva màxima representació en l’àmbit estatal assegurant-se l’entrada en el Consell Econòmic i Social (CES). En aquest sentit, Antoni Cañete va defensar que “l’activisme empresarial de Pimec ha situat les pimes catalanes al Diàleg Social espanyol amb veu pròpia” i va definir l’entrada de la patronal al CES com “una fita històrica i de justícia democràtica” com a resultat de la lluita de Pimec perquè “les empreses de menor dimensió estiguin allà on es prenen les decisions que les afecten”.

El president de Pimec també va parlar sobre temes d’actualitat com l’actual proposta de reducció de jornada laboral, la qual va rebutjar frontalment perquè “afecta la viabilitat i la competitivitat de moltes pimes de diferents sectors”. Com ja venia demanant la patronal, Antoni Cañete va reiterar davant l’empresariat de Girona que aquesta qüestió s’ha d’abordar “amb una visió de 360º”, tot apuntant que no es pot parlar d’aquesta mesura “si no es millora la productivitat ni es redueix l’absentisme”, entre altres qüestions.

Un altre tema d’actualitat al que s’ha referit el president de la patronal és la reforma del sistema de finançament territorial. En aquest sentit, Antoni Cañete va expressar que “cal que s’arribi a un pacte de reforma del finançament que asseguri l’autonomia financera, millori significativament la capacitat de gestió dels tributs i garanteixi el principi d’ordinalitat”.

Per la seva part, el president de Pimec Girona, Pere Cornellà, va manifestar que amb aquesta trobada “volem celebrar les fites per les quals hem estat treballant, defensant el teixit empresarial gironí i del conjunt de Catalunya”. Cornellà també va posar en valor que la tasca de Pimec com a agent social més representatiu de les pimes i les persones autònomes “es materialitza a nivell territorial a través de la col·laboració amb els gremis i les associacions”. A més, va explicar que el model de representativitat de la patronal “és el més sostenible”, tot apuntant que “els recursos que genera permeten la seva independència en l’exercici dels seus drets”.

La benvinguda de la trobada va anar a càrrec del president de Pimec Girona, juntament amb la directora general de Lletera Industrial Làctia, Alba Serra, i el president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona i vicepresident de la Federació d’Hostaleria de Girona, Xavier Garcia.