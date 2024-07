Augmenta un 9% la presència de les dones en el sector del videojoc en 5 anys

El Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2023 mostra que la presència de les dones en les plantilles del sector del videojoc va tornar a créixer l’any 2022, quan va arribar a les 1.247 professionals, que representen un 27% del total del personal contractat.

En cinc anys la presència de la dona ha augmentat un 9% passant del 18% que hi havia l’any 2018 al 27% del 2022, després d’estar dos anys - 2020 i 2021- encallat en el 25%. Això mostra un creixement lent, però que continua amb una tendència ascendent. Es tracta d’una xifra que xoca amb el percentatge d’usuàries, on es mostra més paritat entre homes i dones. Segons mostra el catàleg de les empreses de videojoc de Catalunya 2024, les dones suposen el 49% de les jugadores, respecte al 51% dels homes. «A mi m’agradaria que hi hagués més noies en el sector, perquè al final quan mires els percentatges de jugadors i jugadores canvia molt poc», exposa David Darnès, president de GameGi. En canvi, tal com indiquen les dades, en el desenvolupament de videojocs sí que hi ha una diferència «i no perquè les dones siguin pitjors, al contrari, sinó que hi ha menys estudiants de videojoc dones que homes, i això és una realitat», declara el president de GameGi.

Darnès explica que s’estan fent polítiques perquè a les noies els cridi l’atenció el tema dels videojocs. Ell considera que s’haurien de dirigir a les estudiants de final de l’ESO o de batxillerat, ensenyar-los aquesta opció i mostrar que elles són igual de vàlides, que es poden dedicar als videojocs professionalment, «igual que un home, tenen les mateixes oportunitats».

Per Darnès aquest és el problema, que surten més graduats que graduades i això fa que el percentatge en el món laboral sigui més alt pels nois.

Un sector jove

Més enllà de l’augment del nombre de dones en la indústria, el Llibre Blanc, també mostra un augment del nombre de gent jove. De les 4.619 persones que treballaven a Catalunya en el 2022, el 47% eren menors de 30 anys, cosa que suposa una pujada de 14 punts respecte a la dada de l’any anterior. El grup d’entre 30 i 45 anys suposava el 43% i només un 10% tenia més de 45 anys.

Aquest nombre de gent jove es pot explicar per l’augment dels estudis relacionats amb l’àmbit dels videojocs, ja que en el 2022 el 99% del personal del sector tenia estudis superiors. D’aquests, un 14% provenien de màsters o postgraus, un 38% venien d’una llicenciatura o d’un grau, i el 47% tenien estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior. Només hi havia un 1% dels treballadors que no tenia una formació reglada.