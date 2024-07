Girona es fa un lloc en la indústria del videojoc

El món del videojoc s’ha convertit en un motor de creixement econòmic que no para d’augmentar. Durat l’any 2022 la indústria va facturar 709 milions d’euros, un 7,5% més respecte a l’any anterior. Com sol passar amb la majoria dels sectors, l’augment es concentra en la capital catalana, però, a poc a poc, Girona també s’està fent un nom a la indústria i va aconseguir que, durant l’any 2022 ,el 5% dels estudis es concentressin a la província.

Aquestes són les dades del «Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2023» que es van presentar en el «Passem Pantalla 2024», que es va celebrar el passat 18 de juliol en el Recinte Modernista de Santa Pau, a Barcelona. Les xifres que es van exposar destaquen l’impacte creixent dels videojocs i la consolidació del sector a Catalunya. De fet, aquesta indústria va donar lloc de treball a 4.619 persones l’any 2022, un 8,7% més que l’any anterior; una quantitat que es preveu que s’incrementi en els pròxims anys.

L’augment de la facturació i dels llocs de treball no són elements aïllats, sinó que van plegats amb el nombre d’estudis. Respecte a l’any anterior, en el 2022, hi va haver un augment de 15 empreses constituïdes i 28 projectes. D’aquests, el 90% es troben a Barcelona, que continua sent el principal motor del videojoc català, però Girona s’ha posicionat en segon lloc, amb 11 estudis, que suposen un 5% de la indústria. Des de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital consideren que aquest repunt a les comarques gironines es pot deure amb la posada en marxa i consolidació del GameGi, que durant l’any 2023 va desenvolupar la segona edició.

Què és GameGi?

GameGi és un programa d’incubació que té l’objectiu d’impulsar el teixit industrial del videojoc a Girona, permetre que equips que participen es puguin professionalitzar i poder treure el seu videojoc al mercat. És una iniciativa de l’Ajuntament, que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que treballa sota el paraigua de Game BCN. El programa dura sis mesos i, durant aquest temps, tres equips han de desenvolupar una vertical slice d’un videojoc, és a dir, una demo d’un joc però amb qualitat final. El director del programa, David Darnès, ho explica amb una metàfora: «és com una pizza, tu agafes un tros, te’l menges, i saps com és aquesta pizza, quin gust té, els ingredients... però realment estàs provant només un tros». Així que l’objectiu del programa és arribar fins a aquesta demo del joc i que els tres equips puguin presentar-la en una jornada que anomenen Demo Day, on els grups ensenyen els jocs davant d’inversors i publishers. Aquests poden provar el joc i decidir si volen invertir o no.

Un dels equips de GameGi treballant en el seu videojoc en El Modern. / GameGi

Per entrar en aquest programa es fa a través d’una convocatòria de l’Ajuntament on hi ha una sèrie de requisits com, per exemple, tenir un prototip del joc amb les mecàniques i una part visual. A més, també es prioritza el talent local, «si hi ha qualitat, intentem agafar equips de Girona», explica Darnès. La majoria de les persones que es presenten són exestudiants de la Universitat de Girona, del CIFOG o de l’Institut de la Salle, llocs on ofereixen graus o cicles formatius de videojoc.

L’edició d’enguany va acabar fa uns mesos. Un dels equips que va participar va desenvolupar un joc per mòbil sobre naus espacials, un altre va fer un joc de futbol i el tercer va fer un puzle narratiu. Ara per a l’edició següent ja han triat els equips i aviat ho comunicaran. El programa començarà aquest octubre i finalitzarà el març del 2025.

El que ofereix GameGi a tots aquests equips és una formació i mentories amb «experts reconeguts de la indústria del videojoc de Catalunya». Per exemple, els ajuden amb la producció del joc, amb les eines de gestió, seguiment del projecte i definició d’objectius. També els fan mentories d’aspectes del disseny del joc, l’estructura, programació, de màrqueting i comunicació, entre d’altres. «Se’ls fa una mica de formació en tot. És la part més teòrica i que es fan a tots els equips. Després es fan mentories més específiques per cada un», explica el director de GameGi. A més, també els ofereixen un espai compartit a l’edifici El Modern de Girona perquè puguin treballar.

L’ecosistema a Girona

L’augment del sector s’ha reflectit a Girona i Darnès assegura que, en els últims anys, han augmentat les empreses a les comarques gironines, «crec que GameGi ha donat un impuls en aquest aspecte», opina el director. Ell explica que molta gent que volia treballar amb videojocs havia de marxar a Barcelona. «GameGi permet això, que aquelles idees que hi ha a Girona, i que només eren idees, ara es puguin fer realitat gràcies a aquest programa, que permet participar i crear aquesta comunitat», declara Darnès. També afegeix que «hem d’intentar potenciar aquesta indústria a Girona».

De fet, ell considera que aquí tenen molt de marge per poder créixer, «a Girona no falta talent, creativitat i innovació, al contrari. És una ciutat d’on poden sortir grans professionals, falta més l’aspecte d’emprenedor, d’ajudes», explica. Darnès assegura que no falta talent gironí, que el que fa falta «potser seria tenir alguna aposta d’alguna empresa més important que inverteixi a Girona» i també algun incentiu fiscal i de subvencions, «més ajudes a projectes embrionaris, ja que si volem fer el salt, necessitem una mica d’ajuda, inversió i acompanyament». Una situació que també es percep a escala catalana, perquè, segons el Llibre Blanc, en el 2022 el 70% dels estudis es basaven en l’autofinançament i el 65% utilitzaven mitjans propis, mentre que només un 30% era finançat amb ajudes públiques, i un 26% amb els publishers; fet que provoca inestabilitat en el sector.

Llocs de trobada

A Girona malgrat aquesta comunitat que s’està creant encara no hi ha cap lloc de trobada del món del videojoc. Darnès confessa que s’està preparant algun projecte de cara a l’any vinent, però de moment no hi ha res. L’única activitat que es va fer a Girona va ser la primera Game Jam de la ciutat, que es va celebrar el 17 de novembre del 2023. Va ser un concurs on els participants van desenvolupar jocs originals sobre la temàtica que va triar l’organització. Va ser una iniciativa de l’Ajuntament i en la qual GameGi va col·laborar en la part del jurat i de les mentories.

Postcovid

Malgrat l’augment del sector en els diferents àmbits, el Llibre Blanc també mostra un creixement interanual inferior als registrats en anys anteriors i, per tant, no s’han complert les expectatives que hi havia -consideraven que pel 2023 s’arribaria per sobre dels 900 milions d’euros i que aquest any s’arribaria als 1.000 euros-. Es creu que això es deu a un reajustament relacionat amb l’esclat que es va produir durant la pandèmia i la disminució del consum de videojocs que es va produir posteriorment. Darnès reconeix que «ha sigut un any postcovid molt dolent», però també es mostra optimista «ara, en el segon semestre, ja comença a anar millor» i creu que «de cara al 2025 s’acabarà de recuperar».