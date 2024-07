Parlem amb un agent digitalitzador de Girona sobre el ‘Kit Consulting’: és important saber això

El govern espanyol va anunciar el passat mes de maig l’arribada del ‘Kit Consulting’, una subvenció de 300 milions d’euros que té l’objectiu d’ajudar a les empreses de 10 a 250 treballadors a crear una identitat digital a través de diferents serveis d’assessorament. Una ajuda complementària al ‘Kit Digital’ que té en compte temes com la Intel·ligència Artificial (IA), la ciberseguretat o el ‘big data’, entre d’altres.

Segons les dades de Red.es, organisme del Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública, ja s’han rebut més de 2.000 sol·licituds per tal d’accedir a aquesta ajuda i l’objectiu és arribar a unes 15.000. “És una oportunitat que dona la possibilitat de fer un anàlisi d’aspectes clau de la teva empresa amb consultors experts i a cost zero per a l’empresari”, explica el Mario Colomer, CEO de Neorg, una agència de comunicació gironina que té el títol d’agent digitalitzador i que ha gestionat també el ‘Kit Digital’ de diferents empreses.

Com demanar el ‘Kit Consulting’?

La gestió del ‘Kit Consulting’ pot semblar complexa, però és l’agent digitalitzador qui s’encarrega de demanar-ho. Abans de sol·licitar aquesta subvenció les empreses han de complir amb una sèrie de requisits disponibles a les bases reguladores de la convocatòria que es poden trobar a Red.es. Alguns d’aquests requisits són tenir domicili fiscal a Espanya, tenir consideració de pime o no tenir cap prohibició de la Llei General de Subvencions, entre d’altres.

El següent pas és, explica Colomer, saber a quin dels tres segments disponibles de l’ajuda pertany l’empresa. L’A, de 10 a menys de 50 treballadors; el B, entre 50 i menys de 100; o el C, entre 100 i menys de 250 treballadors. “És ideal tenir el certificat de plantilla mitjana dels últims 365 dies emès per la TGSS i els autònoms societàris”, apunta el CEO de Neorg.

Les ajudes varien en funció de la dimensió de l'empresa / Shutterstock

Un cop s’ha realitzat aquests dos passos es pot procedir a realitzar la sol·licitud des de la seu electrònica de Red.es. “Allà s’hi pot trobar una guia per omplir la sol·licitud i és important disposar de certificat digital del representant o els representants de l’empresa amb poder suficient amb poder suficient per a firmar-la”, assegura el CEO de Neorg.

Què és el bo d’assessorament digital?

Els diferents segments tenen una quantitat assignada que s’anomena bo d’assessorament digital. El segment A disposa d’un màxim de 12.000 euros, el B de fins a 18.000 euros i el C de fins a 24.000 euros. Cada un dels serveis d’assessorament té un cost de 6.000 euros, per tant, el primer pot accedir a dos, el segon a tres i el tercer a quatre.

Quan ja s’ha concedit el bo, el beneficiari pot gastar-lo en la solució o solucions que consideri més oportunes. “El beneficiari escull l’assessor, es signen els acords en funció de les solucions escollides i es comença a treballar. L’import el rep directament l’assessor digital, però el beneficiari es pot abonar l’IVA de la factura”, afegeix Colomer.

Quins serveis de digitalització ofereix el ‘Kit Consulting’? El ‘Kit Consulting’ és una oportunitat única per avançar en la transformació digital de les empreses. En aquest sentit, aquesta subvenció ofereix assessorament en diferents àrees: Servei d’assessorament en IA Servei d’assessorament en Anàlisi de Dades (bàsic i avançat) Servei d’Assessorament en vendes digitals Servei d’Assessorament en Processos de Negoci o Processos de Producció Servei d’Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (bàsic, avançat i de preparació per a la certificació) Servei d'Assessorament 360 en Transformació Digital

Es pot sol·licitar el ‘Kit Digital’ després del ‘Kit Consulting’?

Pel CEO de Neorg és el pas natural tot i que no es pot haver consumit ja la primera de les ajudes. El ‘Kit Digital’, tot i que va començar a funcionar abans que el ‘Kit Consulting’, és la materialització del segon. “Tal i com jo ho crec, hagués sigut preferible invertir l’ordre de les iniciatives. En tot cas, és una sort que qualsevol empresa de 10 treballadors es pugui acollir a aquesta iniciativa de forma gratuïta”, apunta Colomer.

El ‘Kit Digital’ està destinat a serveis i productes, mentre que el ‘Kit Consulting’ és assessoria pura i dura. “Són subvencions totalment compatibles i a fons perdut. Per tant, és una oportunitat única per a millorar la competitivitat”, explica el CEO de Neorg.

Es tracta d'ajudes a fons perdut / Shutterstock

La digitalització millora els resultats de les empreses gironines

El ‘Kit Digital’ va ser anunciat l’any 2021 com a una de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol. Al tancament de l’any 2023, Red.es havia gestionat ja més de 300.000 ajudes que han servit per a ajudar a petites i mitjanes empreses a desenvolupar una estratègia digital.

“Portem un centenar de projectes del ‘Kit Digital’ gestionats amb èxit des de la implementació d'aquest. L'experiència és molt positiva per a tots i cadascun dels nostres clients. El nostre enfocament és buscar solucions tangibles i concretes que permetin treure el màxim rèdit la subvenció en tots els casos”, apunta Colomer.