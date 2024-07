Eurofirms Foundation i Helena Jornet Finques impulsen la formació tecnològica per a persones amb discapacitat amb un esdeveniment solidari

El passat 18 de juliol Eurofirms Foundation, entitat que treballa per a la integració laboral de persones amb discapacitat, i Helena Jornet Finques, immobiliària de referència a la Costa Brava, van celebrar la tercera edició de la JornetFest, un esdeveniment solidari únic en un entorn idíl·lic: el village de l’Espai Port del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

Aquesta nova edició va comptar amb l’assistència de més de 150 persones que van poder gaudir de música en directe, un bon menjar i un gran sorteig. Gràcies a les aportacions de tots els assistents es van poder recaptar fons que aniran destinats a TechAcademy d’Eurofirms Foundation, plataforma des de la que Eurofirms Foundation ofereix formació tecnològica gratuïta a persones amb discapacitat.

“Estem molt emocionats de poder tornar a celebrar la vida envoltats de clients, col·laboradors i amics, i encara més de fer-ho per recaptar fons per a una iniciativa tant bonica i necessària, i que contribueix a garantir oportunitats i a mantenir viu el territori.” Va declarar Helena Jornet durant la JornetFest.

Eurofirms Foundation TechAcademy: formació i tecnologia

La TechAcademy d’Eurofirms Foundation té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat a través de la formació en competències tecnològiques, facilitant així la seva integració al mercat laboral i contribuint a una societat més inclusiva.

“Des d’Eurofirms Foundation oferim formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat en el sector de les TIC. Iniciatives com la Jornet Fest ens donen l’oportunitat de seguir apostant per les formacions tecnològiques, contribuint a augmentar les possibilitats d’aquestes persones per accedir al món laboral ” destacava Maria Jordà, líder de l’Eurofirms Foundation.

L’Eurofirms Foundation TechAcademy ofereix dos tipus de beques: el Bootcamp inclusiu en Full Stack i el Bootcamp inclusiu en ciberseguretat. Les beques cobreixen el 100% de la formació a distància i estan dissenyades per a brindar oportunitats a aquelles persones amb discapacitat que tenen menys possibilitats per accedir a perfils tècnics i qualificats.

En l’actualitat, més d'1,5 milions de persones amb discapacitat estan en edat de treballar trobant-se en el procés de cerca d'ocupació amb barreres que limiten la seva inclusió laboral. La tecnologia és un sector en constant creixement que el converteix en un aliat clau per a facilitar entorns inclusius que facilitin la incorporació i el creixement laboral d’aquestes persones.

Sobre Eurofirms Foundation

Eurofirms Foundation treballa a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile per a la inclusió de les persones amb discapacitat en l’àmbit laboral. Durant el 2023, des d’aquesta fundació es van dur a terme 1.915 incorporacions de persones amb discapacitat al mercat laboral, un 29 % més que l’any anterior. L’entitat també assessora les empreses sobre la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i gestiona mesures alternatives, sempre orientades a la integració laboral i a la creació d’entorns inclusius.

Al 2023, Eurofirms Foundation van ser finalistes en els prestigiosos European Diversity Awards en tres categories: Charity of the Year, Diversity in Tech Initiative i Outstanding Disability Network. És el tercer any consecutiu que la fundació ha estat nominada en la categoria Charity of the Year, gràcies a la seva acció social en favor de la inclusió de les persones amb discapacitat en l’àmbit laboral.

Eurofirms Foundation és fruit del compromís social del Grup Eurofirms, i treballa de manera transversal en totes les línies del grup perquè les persones amb discapacitat tinguin les mateixes possibilitats d’accedir a llocs de treball de tota mena quant a qualificació i perfil.

Sobre Helena Jornet Finques

L’Helena Jornet és la gerent i propietària d’Helena Jornet Finques, una empresa familiar amb oficines a Sant Feliu de Guíxols i Sant Antoni de Calonge, amb més de trenta cinc anys d’experiència que l’han convertit en una de les referents del sector immobiliari a la Costa Brava. Compta amb un equip d’una quinzena de professionals especialistes en compravenda, lloguer d’immobles, lloguer vacacional, gestió de comunitats, administració de finques i tota mena d’assegurances.