Judith Viader és guardonada per CaixaBank amb el Premi Empresària

Judith Viader, CEO de Frit Ravich, ha estat guardonada en la vuitena edició del «CaixaBank Premi Empresària» a la direcció territorial Catalunya. Els guardons tenen com a objectiu donar major visibilitat a empresàries líders i fomentar la seva participació en xarxes internacionals en les quals puguin interactuar i compartir experiències.

Per a la seva elecció, el jurat, integrat per directius i directives de CaixaBank, ha valorat els seus mèrits tant referents a l’èxit de la seva activitat empresarial com a la seva trajectòria professional, la seva capacitat de lideratge i la seva participació en iniciatives de mentoria femenina i xarxes d’altres dones empresàries o grups de lideratge empresarial, segons informa CaixaBank.

Josep Mª Gonzàlez, Director Territorial de CaixaBank a Catalunya, assegura que «és un reconeixement a aquelles dones que, amb la seva visió estratègica, capacitat d’innovació i lideratge transformador, han deixat empremta. Amb aquest guardó, no sols posem en valor els assoliments d’aquestes líders, sinó que també impulsem la igualtat de gènere i la visibilitat de les dones en l’àmbit empresarial, on la seva presència és essencial per a l’avanç cap a una societat més equitativa i diversa».

Guardó estatal

Judith Viader optarà, juntament amb les altres 11 premiades en la fase territorial, al guardó estatal. Totes elles estan convidades a formar part de la Comunitat Premi Empresària de LinkedIn creada per l’entitat, que promou la relació i el networking entre totes les guanyadores de totes les edicions anteriors i els dona accés a activitats exclusives. La guanyadora estatal, a banda, podrà assistir a un esdeveniment internacional per a connectar amb empresàries líders a nivell global.

Per a optar a aquests premis, les candidates havien de ser accionistes de l’empresa i estar involucrades de manera activa en el dia a dia de l’activitat del negoci. Per part seva, l’empresa havia de tenir almenys tres anys d’antiguitat i una facturació anual mínima equivalent a 1,5 milions de dòlars.