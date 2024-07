UGT ha aconseguit que les indemnitzacions per acomiadament improcedent siguin més elevades

Les indemnitzacions a Espanya per acomiadament improcedent són molt baixes, segons Europa. Així doncs, segons una sentència del Comitè Europeu de Drets Socials, es considera que la regulació espanyola envers aquesta temàtica no és correcta i que les indemnitzacions "no són dissuasives ni reparatòries", segons ha informat UGT en una roda de premsa, aquest mateix dilluns.

La reclamació al CEDS va ser feta per UGT i el resultat ha estat una resolució favorable

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha avançat aquesta sentència, que el Comitè Europeu de Drets Socials farà pública previsiblement dilluns que ve. La sentència té caràcter vinculant per al Govern espanyol i ha d'elevar les reparacions per "cobrir els danys causats a la víctima".

El secretari general UGT, Pepe Álvarez, explica què s'ha aconseguit / -

El vicesecretari general de Política Sindical d'UGT, Fernando Luján, ha assegurat que a Espanya la situació és "inacceptable" perquè les indemnitzacions mitjanes per acomiadament improcedent ronden els 9.000 euros, cosa que "no té caràcter dissuasiu ni restaurador". "Acomiadar sense causa i de manera arbitrària surt massa fàcil", ha dit.