Coneix les clàusules que el banc pot fer entrar dins la hipoteca

Avui dia, comprar un habitatge sol ser bastant difícil, ja que els preus d'aquests i els dels sous no estan equiparats. A més, el nivell de vida sol ser bastant car i això encara dificulta molt més l'accés a l'habitatge digne. I per acabar-ho d'adobar, si no tens parella o familiar amb qui comprar, tu sol no ho pots fer, en la majoria d'ocasions. Així doncs, la veritat és que és molt difícil ser independent sense unes bones condicions, no? Però avui no venim a parlar exactament del nivell de vida social i econòmic, sinó de les trampes que posen els bancs a l'hora de fer una hipoteca. Quan comprem un habitatge, hem de signar un seguit de documents amb certes clàusules; però, les coneixes totes? T'ho explico al detall!

L'escriptura de la hipoteca

En aquest document podem trobar un seguit de clàusules; alguna d'elles, abusives. Les clàusules 'abusives' solen aparèixer en les signades abans del 2019. A partir d'aquell moment, va entrar en vigor la Llei de Crèdit Immobiliari (LCI). Gràcies a aquesta llei, s'ofereix al comprador una transparència envers les operacions que està duent a terme. Tot i això, com hem comentat, les anteriors no van tenir aquest "sort".

Les clàusules del contracte d'escriptura de la hipoteca

Segons Help My Cash i Noticias Trabajo, hi ha un seguit de clàusules que són molt importants i que podem trobar dins el contracte de compra del nostre habitatge. Conèixer-les per tal que no puguin enganyar-nos és fonamental, tot i la LCI.

La clàusula per interès de demora

Les hipoteques signades abans del 16 de juny de 2019 tindran un interès de demora del 2% per sobre l'interès de la hipoteca. Les que estan signades després de l'entrada en vigor de la Llei de Crèdit Immobiliari tindran un interès fixat en tres punts més.

La clàusula de l'IRPH

L'IRPH és un índex de referència alternatiu a l'euríbor en matèria d'hipoteques. El valor d'aquest sol ser més elevat que el de l'euríbor i això els bancs no ho explicaven als seus clients. Tot i que, sí que era molt més segur, ja que tenia una variació inferior.

Referent a aquesta clàusula, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) deixa als tribunals d'Espanya que decideixin com ho volen interpretar. Mentre que els consumidors rebin la informació 'suficient', ja n'hi hauria prou.

La clàusula sol

Estableix un mínim per sota del qual l'interès de la hipoteca no podria baixar.

Estigues atent a les clàusules del banc a l'hora de signar l'escriptura del teu habitatge / freepik

La clàusula de les hipoteques multidivisa

Aquesta és molt perillosa, ja que, la hipoteca contractada no treballa amb l'euro, així doncs, el seu valor i índex és diferent del referencial de l'euríbor. En cas que, el banc no hagi explicat al seu client els riscos d'aquesta hipoteca, el comprador pot sortir malmès. Aquesta pràctica ha estat considerada abusiva per part del Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

La clàusula de la comissió d'obertura

Aquesta comissió pot ser cobrada pel banc, però no de forma abusiva; cosa que s'ha fet durant temps. Segons el TJUE, si el client no va obtenir la informació que necessitava al respecte abans de signar la hipoteca, es considerarà abusiu. Després serà un jutge qui decideixi al respecte.

La clàusula de les despeses hipotecàries

En aquesta hi apareixen les despeses del banc i, a més, pots conèixer les que no et poden cobrar, gràcies a la Llei de Crèdit Immobiliari. En cas que te les hagin cobrat i no pertoquin per llei, t'ho hauran de retornar.

La clàusula per venciment anticipat

En cas de trobar-se amb una quota impagada, el banc podria finalitzar automàticament el contracte i iniciar l'execució de la hipoteca. Això es considera abusiu per part del TJUE.

Així doncs, per fer front a aquesta pràctica abusiva, només podrà haver-hi embargament si hi ha mínim 12 quotes pendents de pagament.