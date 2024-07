El Govern renuncia a pujar a 38,5 anys els mínims cotitzats per jubilar-se parcialment

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha presentat una nova proposta a patronal i sindicats per reformar el sistema de pensions. El departament liderat per Elma Saiz ha retirat la seva proposta d'elevar dels actuals 15 anys a 38 anys i mig la cotització mínima per poder accedir a la jubilació parcial sense contracte de relleu associat. I quan hi hagués un contracte de relleu associat, el nou plantejament passa per elevar de 33 a 34 anys els mínims treballats, segons han fet públic els sindicats després de la reunió de diàleg social mantinguda aquest dimarts.

Les converses iniciades el desembre passat superen els set mesos de durada i l'objectiu d'aconseguir un principi d'acord abans que finalitzi juliol, tal com es va plantejar el Govern, sembla complicat. Almenys d'acord amb les declaracions fetes aquest dimarts per les centrals sindicals.

"De moment, tant els elements d'avanç com els de preocupació ens fan tenir dubtes sobre que aquesta qüestió [preacordar abans del 31 de juliol] es pugui plantejar, però treballarem durant els pròxims dies per poder veure si és possible aconseguir un acord", ha afirmat el secretari de polítiques socials de CCOO, Carlos Bravo. "Hem de veure fil per randa, [...] hem quedat emplaçats a una nova reunió dilluns que ve 29 de juliol", ha afirmat la secretària de política institucional d'UGT, Cristina Estévez.

La patronal, com sol ser habitual després dels conclaves del diàleg social, ha declinat fer declaracions sobre aquest tema. I el Ministeri, per part seva, tampoc ha valorat si considera que hi ha hagut avanços o no i s'ha limitat a confirmar la data de la pròxima reunió, a dos dies de finalitzar el mes. Si bé el 31 de juliol és una data límit compartida, aquesta és orientativa i no hi ha cap obligació de tancar abans de la mateixa els detalls de la reforma.

Encallats en la jubilació parcial

Un dels punts que separen actualment a les parts és la jubilació parcial. Els sindicats acusen el Govern de voler introduir, indirectament, un biaix de gènere en detriment de les dones. Ja que en endurir els requisits d'accés per la via d'exigir més anys cotitzats, les dones, que fins ara s'han caracteritzat per una incorporació més tardana o intermitent al mercat laboral, siguin les més excloses.

En l'anterior reunió el Govern va moure fitxa i va plantejar endurir els requisits d'accés, a canvi de permetre avançar un any addicional -passant de dos a tres- la possibilitat d'accés a la jubilació parcial. Un dels elements considerats més lesius pels sindicats era elevar dels actuals 15 anys mínims cotitzats a 38,5 anys el requisit per a accedir a aquesta mena de retir escalonat, sempre que no estigués aparellat a un contracte de relleu. Ara, segons ha fet públic CCOO, l'Executiu hauria retirat aquesta oferta.

Com a contraproposta, la Seguretat Social ha plantejat mantenir aquests tres anys d'avançament, però elevant els anys mínims cotitzats per accedir a la jubilació parcial amb contracte de relleu. És a dir, que quan algú redueix la seva jornada, l'empresa contracti una altra persona per cobrir les hores que el jubilat parcial deixa de treballar i un li faci el relleu a l'altre.

Aquí les centrals reclamen un punt que difereix de les demandes patronals. I és que les centrals volen regular la qualitat de l'ús d'aquest rellevista i reclamen que tingui un contracte indefinit a temps complet, en un lloc de treball no amortitzable -és a dir, que sobrevisqui més enllà de la jubilació total del veterà- i amb una base de cotització millor que l'anterior -és a dir, millor sou-.

Coeficients reductors, mútues i jubilació activa

La jubilació parcial és un punt de dissens, però no l'únic. La taula de diàleg social està abordant també reformar les condicions per accedir a la jubilació activa, és a dir, aquells empleats que una vegada aconsegueixen l'edat legal de jubilació accedeixen a aquesta, però mantenen una ocupació i compatibilitzen pensió i salari. Aquí el Govern planteja endurir les condicions a l'inici de l'accés, per a millorar-les a mesura que el pensionista allarga la seva carrera professional, un fet que no convenç als representants dels autònoms.

Els agents socials també estan negociant per canviar els coeficients reductors, que permeten a determinades professions -les teòricament més esgotadores- jubilar-se a una edat més primerenca sense que això perjudiqui la seva futura pensió. Aquestes i altres qüestions, com pactar un protocol per derivar treballadors de baixa a les mútues, estan encara en lliça i pendents d'acordar-se abans de poder concloure la negociació.