Pau Xifra: "Ampliarem la seu de Riudellots per la necessitat de creixement de Comexi"

Pau Xifra, tercera generació de Comexi, és des del novembre passat el director general de la companyia, que just compleix 70 anys i ho va celebrar fa pocs dies. Xifra és l'entrevistat del capítol número 38 de Girona Valley, el podcast de Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l'empresa a la demarcació de Girona. Comexi és líder internacional del sector en impressió, laminació i tall i manté l'esperit de voler ser familiar i molt innovadora. A curt termini, ampliarà la seu central ubicada a Riudellots de la Selva "està en una fase d'estudi, però s'aprovarà aviat perquè anem necessitats d'espai pel creixement".

Comexi, des dels seus inicis quan va ser fundada als anys 50 per Manel Xifra Boada, sempre ha tingut una vocació per la innovació i la internacionalització, que són dos dels seus grans valors. I amb el temps, ho ha anat demostrant, tal com destaca la tercera generació. Són temps de nous reptes, més expansió i progrés d'una de les companyies de referència al territori. "La gran aposta de Comexi ha estat la diferenciació per valor als clients. Fer un producte tant o més bo que la competència dels països capdavanters al món i amb un preu molt competitiu", comenta Pau Xifra, que destaca que l'empresa sempre voldrà mantenir el concepte familiar.

Comexi factura prop de 160 milions d'euros, amb un creixement del 20% en el darrer any, que confirma el bon moment de l'empresa "que té uns inicis molt humils en un petit taller a Girona", recorda Xifra, que elogia durant la conversa la trajectòria dels seus avis "per la visió i vocació que van tenir". L'empresa, actualment, ja és present a més de cent països i exposa la seva internacionalització. "És un gran orgull i aquest és el sentiment que es va respirar durant la celebració dels 70 anys", explica Xifra. Actualment, ja té més de 500 treballadors i, entre les novetats, destaca l'aposta pels Estats Units, quan al gener passat es va obrir un centre tecnològic, de demostracions, de consultoria i formació, a Miami, "per tenir un reconeixement almercat més gran del món en el nostre sector, amb l'envàs flexible".

Comexi té una planta productora a Riudellots i una segona a la ciutat de Montenegro, al Brasil, on Pau Xifra hi va treballar uns anys abans de tornar a Girona. Considera que va ser una molt bona experiència professional perquè a Comexi "som líders en un país que té més de 200 milions de persones i una de les principals economies de Llatinoamèrica".

Xifra ha anat progressant a Comexi fins arribar al càrrec de director general. Immers en aquest nou repte, reconeix que és una multinacional familiar "amb una visió a llarg termini" que competeix amb empreses que "tenen deu vegades o més la nostra dimensió, amb una facturació de més de mil milions". I en un futur, la previsió és que els competidors puguin arribin a ser Hewlett-Packard i Fuji.