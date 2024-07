La collita de poma preveu augmentar un 12% a Girona

La previsió de collita de poma a les comarques gironines per aquest 2024 és de 96.290 tones, que supera en un 10% superior la mitjana dels últims 5 anys i en un 12% la xifra del 2023. A Catalunya el sector espera arribar a les 268.770 tones, un 13% superior respecte al 2023 i una mica per sobre (+3%) de la mitjana dels últims 5 anys, segons les dades d’Afrucat i Acció Climàtica.

Tanmateix, les previsions queden lluny encara del potencial productiu català després d’un cicle de 5 anys en els quals s’han succeït tot un seguit d’inclemències meteorològiques (sequera, pedra, gelades) que han minvat les produccions anuals, diu el president del Comitè de Llavor d’Afrucat, Joan Serentill. De fet, la collita de pera es preveu més baixa que l’any passat, tal com ja va anunciar el sector fa un mes.

Les regions productores de Girona i Lleida continuen desenvolupant plantacions. Pel que fa a les comarques gironines, podrien arribar a collir enguany el 36% dels quilos de poma de Catalunya, mentre que les terres lleidatanes concentrarien el 64% restant.

El director general d’Afrucat, Manel Simon, diu que «està clar que estem plantant tant pomes com peres i que l’objectiu d’aquestes noves produccions és recuperar el mercat espanyol i anar substituint a la competència».

Simon destaca que la poma Golden, la Fuji i la Gala són les varietats més plantades a Lleida i la Golden, altres de tardor i la Cripps Pink les que més es planten a Girona. En pera, la conference destaca com a la varietat més plantada, seguida de lluny per la william’s, l’ercollini i la llimonera.

El director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Joan Gòdia, remarca la importància de la recerca per fer front als nous reptes climàtics i ha remarcat que «la sostenibilitat és un dels eixos de l’estratègia alimentària de Catalunya que es veu reforçada pel foment del consum de proximitat».

La pera, a la baixa

L’afectació per la sequera de l’any passat, juntament amb les elevades temperatures han afectat la inducció floral. Això sumat a diversos factors meteorològics han fet caure la producció de pera d’aquest any a Catalunya, que serà un 36% inferior amb comparació al 2023 i un 39% respecte a la mitjana dels darrers 5 anys. Les comarques gironines no són una excepció, a la demarcació serà un 51% inferior a la mitjana dels darrers 5 anys i un 39% més baixa que el 2023.