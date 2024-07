Els autònoms agafen menys la baixa però quan ho fan és per més temps que els assalariats

Els autònoms agafen menys la baixa per incapacitat temporal, però quan ho fan és per més temps que els treballadors assalariats. Així ho constata l’estudi ‘El treball autònom a Catalunya’, elaborat per l’Observatori de la Pime de Catalunya, de PIMEC, que indica que hi ha 11,6 baixes mensuals per cada 1.000 autònoms catalans, xifra que puja fins a les 51,2 per cada 1.000 en el cas dels treballadors del règim general. En canvi, quan agafen la baixa, els autònoms hi estan de mitjana 82,2 dies, mentre que la mitjana dels assalariats és de 56,4. “Aquestes dades demostren que el col·lectiu de persones autònomes només agafa la baixa quan la malaltia té una incidència molt important”, destaca Elisabet Bach, presidenta de PIMEC Autònoms.

Fent una comparació entre comunitats autònomes, l’estudi explica que l’any 2023 la comunitat autònoma amb més incidència va ser Navarra, amb 14,4 baixes per cada mil treballadors autònoms. La comunitat que menys incidència va tenir va ser Balears amb 7,6 baixes d’incidència.

En tot cas, l’estudi també constata que entre el 2019 i el 2023 a la majoria de les comunitats hi ha hagut increments de les baixes dels autònoms del 10%.

Enquesta als autònoms

L’estudi inclou una enquesta de la qual es desprèn que el 65% dels autònoms s’ha posat malalt una vegada o més, i pràcticament la meitat no ha agafat la baixa laboral en els últims anys.

A més, només una de cada cinc persones autònomes ha gaudit del permís de maternitat o de paternitat.

Segons PIMEC Autònoms, els resultats indiquen les dificultats econòmiques i de gestió de clients que suposa per als autònoms agafar la baixa. “Les persones autònomes treballen quan poden i, en menor mesura, cessen de forma provisional la seva activitat i reben ajuda de manera informal per part d’altres persones”, apunta la patronal.

Per tot plegat, Bach ha defensat la necessitat de “millorar les condicions de prestacions i el seu accés per tal que es cobreixin millor les necessitats i la situació del col·lectiu”.