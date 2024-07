Els treballadors de Correus a Girona amenacen amb una vaga: "Ens sentim maltractats"

CCOO i UGT han denunciat la manca de cobertura als centres de treball de Correus a les comarques gironines. En una roda de premsa, representants dels treballadors han assegurat que pateixen una "retallada històrica" reduint les plantilles al 50%, o fins i tot per sota d'aquestes xifres. Afirmen que se senten "abandonats" i "maltractats" i amenacen amb aturades parcials que es poden convertir en una vaga si no obtenen solucions per part de l'empresa a partir del setembre.

Mario Castillo, responsable de CCOO de Correus a Girona, i Luis Miguel Gómez, responsable d'UGT, relaten que aquesta situació que arrossega la plantilla des de ja fa mesos es veu agreujada durant el període estival de juliol, agost i setembre. Els sindicats expliquen que no s'estan duent a terme les contractacions necessàries per cobrir els llocs estructurals de la plantilla a la província de Girona, ni tampoc es contracta per garantir la cobertura del personal de vacances, permisos diversos, llicències i incapacitats temporals.

Els sindicats afirmen que els dos processos electorals que la plantilla ha dut a terme "gairebé sense cobertura", ha derivat en una situació "crítica" portant els treballadors al "límit de les seves possibilitats". "No estem preparats per suportar aquesta càrrega de treball", afirma Mario Castillo. "Estem en mínims històrics de contractació", afegeix Luis Miguel Gómez.

Incompliment de la normativa

CCOO i UGT estimen que les plantilles estan com a mitjana al 50% o inferior, en els diferents àmbits, és a dir, Xarxa d'Oficines, Unitats de Repartiment, centres de tractament i Àmbit Rural de la província de Girona. Aquesta situació està ocasionant "sobrecàrregues de treball inassumibles" i obliga a una "distribució del treball impossible de complir" segons marca la mateixa llei, sense poder assegurar el repartiment els cinc dies de la setmana com mana el Servei Postal Universal (SPU) a què té dret la ciutadania a tot el territori.

"Les notificacions no estan arribant a les cases. L'empresa està pagant indemnitzacions pels retards, i això acabarà repercutint en els treballadors", assegura Mario Castillo. Segons Luis Miguel Gómez, responsable d'UGT de Correus a Girona, aquesta mateixa setmana s'estan repartint notificacions amb data del 6 de juny.

Els sindicats posen com a exemples Blanes, on expliquen que la meitat de la plantilla està de baixa o permís i sense cobrir "de manera sistemàtica mes a mes"; a la unitat de repartiment de Girona asseguren que 25 efectius fan la feina de 60; a Sant Feliu de Guíxols estan amb menys de la meitat de la plantilla i baixes sense cobrir; o Olot, on 9 efectius fan la feina de 19, entre d'altres.

Tot i això, aquest no és una situació excepcional a Girona, les retallades són a nivell estatal. Segons els sindicats, han tocat la porta del president del Grup Correus, Pedro Saura, en múltiples ocasions, però sense èxit, per això posen el mes de setembre com a la data límit per trobar solucions. "L'empresa compta els treballadors que entren, però no els que surten", afirma Luis Miguel Gómez. "De les 300 persones que han marxat no s'han reposat ni un 40%", afegeix Mario Castillo.