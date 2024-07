L'empresa de reciclatge ACIN compra la Nylstar de Blanes per 8 milions d'euros

L'empresa ACIN Recycling Metals ha comprat l'antiga tèxtil Nylstar de Blanes per 8 milions d'euros. El jutjat mercantil ja ha donat llum verda a l'operació, després de rebre l'aval tant de l'administrador concursal com del comitè, i ha adjudicat la venda dels actius. ACIN Recylcing Metals, amb seu a Riudarenes, era l'única que havia presentat una oferta per adquirir els terrenys, amb intenció de reconvertir-ne l'activitat i fer-hi una planta de reciclatge. D'entrada, subrogarà catorze contractes de la plantilla de l'antiga tèxtil i s'ha compromès a recol·locar més treballadors a mesura incrementi l'activitat. El comitè subratlla que confia en el projecte perquè permetrà "mantenir l'activitat industrial".

L'oferta d'ACIN Reycling Metals va ser l'única que es va presentar per adquirir Nylstar, que va entrar en concurs de creditors a principis de l'any passat després de mesos d'inactivitat. L'empresa gironina, amb seu a Riudarenes, entre d'altres recicla, recupera i comercialitza metalls, envasos, cables, bateries i components electrònics. El seu objectiu és instal·lar una planta de reciclatge a la zona.

Tot i ser l'única oferta, però, el procés d'adquisició dels actius no ha estat fàcil. Perquè en un primer moment, ACIN va oferir 4 MEUR per comprar els terrenys de la tèxtil. Una oferta que l'administrador concursal no va avalar; entre d'altres, perquè amb els números a la mà, no permetia eixugar bona part del deute que arrossegava la tèxtil (i que s'enfilava a uns 15 milions).

Ara, però, després que ACIN Recycling Metals hagi reformulat la xifra fins a doblar-la, arribant als 8 MEUR, el jutjat mercantil ha autoritzat la compra i ja ha adjudicat bona part dels actius de l'antiga tèxtil a l'empresa de reciclatge. Ho ha fet, també, després de rebre el vistiplau tant de l'administrador concursal com de la part social (és a dir, els treballadors).

D'entrada, segons explica el comitè, ACIN subrogarà catorze contractes "i té un acord amb la representació de la plantilla per recol·locar bona part de la resta dels treballadors a mesura que vagi tenint més activitat". Quan Nysltar va entrar en concurs i va anar a liquidació, tenia 85 treballadors. Una xifra que al llarg dels mesos s'ha anat reduint considerablement, fins arribar als 28 actuals.

L'acord per adquirir l'antiga Nysltar també recull el compromís d'ACIN Recyling Metals de retornar part del deute. En concret, els crèdits que l'Institut Català de Finances (ICF) va concedir a la tèxtil, i que pujaven a uns 2,7 MEUR, i també uns 200.000 euros més corresponents a l'Ajuntament de Blanes.

En els propers dies, segons informen fonts del comitè, ACIN ha de presentar el projecte que preveu tirar endavant a l'antiga Nylstar. En un primer moment, es va informar que la planta de reciclatge que es vol instal·lar als terrenys de la tèxtil podria arribar a generar 75 llocs de treball i s'acompanyaria d'una inversió propera als 30 milions.

"Confiem en el projecte"

Els representants dels treballadors subratllen en un comunicat que confien en el projecte que ACIN Recycling Metals vol impulsar a Blanes. "Un dels nostres objectius era mantenir l'activitat industrial i seguir creant ocupació laboral als terrenys de la SAFA", recullen a l'escrit (en referència a la històrica fàbrica que després va donar pas a Nysltar).

En aquest sentit, el comitè reclama a les administracions que s'impliquin per permetre que el projecte d'ACIN tiri endavant. "Esperem que la taula per a la reindustrialització, on hi ha presents tant la Generalitat com l'Ajuntament de Blanes, continuï activa", recull l'escrit. "I que la nova empresa rebi el suport i les ajudes necessàries per iniciar la seva activitat quan abans millor", conclouen.