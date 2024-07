La firma d’hipoteques a les comarques gironines cau un 12% durant el 2024

La signatura d’hipoteques sobre habitatges va caure un 12,9% durant els primers cinc mesos de l’any a les comarques gironines en comparació amb el mateix període de l’any passat, amb 2.852 firmes, 423 menys que el 2023, segons les dades de l’Estadística d’Hipoteques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Si ens fixem només en el mes de maig, l’últim de l’estadística, a Girona es van constituir 493 hipoteques, xifra que representa un descens del 20% interanual. El capital prestat va ser de 76 milions d’euros, un 16% menys que al maig de l’any passat.

A Catalunya, la constitució d’hipoteques també van caure durant el mes de maig. Segons les dades de l’INE, en el cinquè mes es van inscriure als registres 5.241 préstecs per comprar un habitatge, un 10% menys que el mateix mes de l’any anterior. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de maig des del 2020, quan se’n van firmar 4.300. Respecte a l’abril, les hipoteques registrades han baixat un 9,4%. Pel que fa a l’import prestat, va baixar fins als 812,7 milions d’euros, un 13% menys que el maig del 2023 i un 11,27% menys que l’abril. Les dades també mostren un descens de l’import mitjà de les operacions, que es va situar al maig en 155.066 euros, una disminució del 3,4% en un any, segons ACN.

La constitució d’hipoteques sobre habitatges va caure amb força a tot l’Estat, amb 27.435 registres, un 18,2% menys de firmes al maig en comparació amb l’any anterior. Totes les comunitats autònomes van registrar una caiguda de les hipoteques inscrites amb Astúries (-33,3%), Cantàbria (-32%) i Madrid (-27,8%) al capdavant. Catalunya s’ha comportat millor que la mitjana estatal, tot i registrar un descens de dos dígits.

Respecte als tipus d’interès, el mitjà va continuar a la baixa al maig fins al 3,25% mentre que el termini de les hipoteques va situar-se en 24 anys. Les hipoteques fixes van ser les més utilitzades pels clients amb un 55,4% del total, per davant de les variables i mixtes (44,6%).

Més pisos en venda

Al conjuntat de l’Estat, l’oferta d’habitatges en venda s’ha reduït un 6% durant el segon trimestre del 2024, en comparació del mateix trimestre de l’any passat, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista. Tanmateix, les comarques gironines no segueixen aquesta tendència.

Girona és una de tres províncies de tot l’Estat on s’ha incrementat l’estoc d’habitatges en venda, amb una pujada del 6%. Els pisos en venda també han crescut a Alacant, un 7%, i a Conca, un 2%.

En total només cinc capitals de província han guanyat oferta aquest any. L’augment més gran s’ha donat a Girona (15%) i Conca (12%), seguits per Càceres i Osca (8% en tots dos casos) i Sant Sebastià (1%). Fins a 46 capitals tenen menys habitatges al mercat que fa un any, segons les dades de l’estudi del portal immobiliari.

