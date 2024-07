Impulsen la digitalització de més de 700 pimes gironines

La iniciativa Accelera Pime Rural Girona de la Diputació de Girona ha contribuït a digitalitzar 710 pimes d’arreu de la demarcació en els últims 16 mesos. El projecte va néixer el febrer del 2023 amb l’objectiu d’impulsar la digitalització de les petites i mitjanes empreses i del sector dels autònoms dels municipis de menys de 20.000 habitants de les comarques gironines. «Setze mesos després, les dades mostren l’eficàcia d’aquest programa per potenciar l’ús de les eines digitals entre el teixit empresarial gironí», asseguren des de la Diputació.

Accelera Pime Rural Girona està coordinada a través del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació. Els tres tècnics contractats per l’ens supramunicipal han ofert a les empreses assessorament personalitzat gratuït i els han acompanyat, presencialment o en línia, per trobar les solucions tecnològiques més adequades per als seus negocis.

La iniciativa compta amb vuit espais físics, amb oficines a les diverses seus dels consells comarcals gironins -en el cas de la Garrotxa i el Ripollès, a les agències que tenen delegada l’activitat de promoció econòmica- i amb un espai virtual amb continguts de l’àmbit de la digitalització.

La Diputació de Girona també ha donat suport a les pimes, microempreses i autònoms per gestionar la sol·licitud del Kit Digital, un programa de subvencions per facilitar-los la implantació de solucions digitals, com la renovació o la creació d’un lloc web, la creació d’una botiga en línia, la gestió de xarxes socials o la potenciació de la ciberseguretat (antivirus). En total, s’han demanat 962.000 euros, un 43,6% dels quals ja han estat concedits (419.242 euros).

El vicepresident primer i diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, Pau Presas, assegura que «La digitalització no és una opció, sinó que s’ha convertit en una necessitat per al desenvolupament de les pimes: els pot permetre ser més eficients, operatives i, sobretot, competitives. La nostra funció, com a Administració pública, és treballar per acompanyar-les en aquesta transició digital».

Durant aquests primers mesos en què la iniciativa s’ha posat en funcionament, també s’han dut a terme 37 formacions, que han tingut 686 assistents (18 de mitjana per sessió). També han tingut èxit les tres jornades de treball organitzades, que han posat en contacte proveïdors d’eines digitals amb pimes del sector primari, l’hostaleria i restauració i el comerç digital, amb una acollida de 264 participants.