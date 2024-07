L'Ingrés Mínim Vital ha pujat fins a un 6,9%

Tot i treballar, a vegades no s'arriba al mínim per a viure. En aquests casos podem optar per l'IMV (l'Ingrés Mínim Vital). Per tal de sol·licitar-lo hem de complir amb certs requisits. A continuació, t'explicarem en quina situació econòmica, patrimonial i de residència t'has de trobar.

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació de la Seguretat Social creada el 2020 per prevenir "l'exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques", segons defineix el Govern.

Descobreix l'IMV

Poden optar a aquesta ajuda els més grans de 23 anys que no estiguin casats, ni tinguin parella de fet ni estiguin vinculades a cap altra unitat de convivència, dones grans d'edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual; persones entre 18 i 22 anys que provinguin de centres residencials de protecció de menors i persones sense llar.

Aconsegueix arribar a final de mes amb l'Ingrés Mínim Vital / freepik

Les pensions mínimes, les no contributives i l'Ingrés Mínim Vital (IMV), han pujat fins a un 6,9% el 2024, d'acord amb el que estableix el Reial decret llei 2/2023 i en virtut de la recomanació 15a del Pacte de Toledo. Les quanties a cobrar segons els diferents supòsits es poden consultar a la Revista de la Seguretat Social.

Per a una persona sola l'ajuda de l'IMV quedaria establerta en 600 euros al mes, mentre que per a una persona amb un menor a càrrec seu aquesta quantitat puja fins als 784 euros mensuals.