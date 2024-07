Banc Sabadell incrementa un 31% el finançament a empreses gironines

Banc Sabadell ha incrementat la producció de crèdit a empreses, és a dir el finançament a mitjà i llarg termini, en un 31% a la província de Girona durant el primer semestre de 2024 en comparació amb el mateix període de l’any anterior, fins a superar els 131 milions d'euros durant el semestre.

Segons l’entitat, el «dinamisme empresarial» de Girona també es reflecteix en el volum de les operacions realitzades amb els datàfons del banc, que van registrar més de 9,4 milions d’operacions entre abril i juny d’aquest any, la qual cosa suposa un increment del 12% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a facturació, durant el mateix període els TPVs van sobrepassar els 309 milions d’euros, un 11% més.

A les comarques gironines, la captació de nous clients per part de Banc Sabadell vinculats a activitats empresarials ha crescut durant el primer semestre, amb 1.324 noves empreses, pimes i negocis, un 20% més respecte al mateix període de l’any passat.

Pel que fa a particulars, la nova concessió de crèdit al consum a Girona «continua mostrant dinamisme», afirmen, després d’incrementar-se un 52% entre gener i juny respecte als sis primers mesos de 2023, fins a superar els 16 milions d’euros.

D’altra banda, pel que fa a l’activitat hipotecària, durant el primer semestre d’aquest any, el banc ha concedit a Girona noves hipoteques per import de més de 34 milions d’euros.

«Aquestes bones xifres són el resultat d’una proposta de valor de Banc Sabadell per a les empreses gironines que se sustenta en pilars clau com la proximitat, l’especialització, la transparència i el suport constant per impulsar un teixit empresarial pròsper i sostenible. La nostra entitat reafirma la seva posició com a soci estratègic per a les empreses i negocis de Girona, impulsant el seu creixement i consolidant la seva presència al mercat», assegura el director de la Territorial Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma. n