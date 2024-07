L'economia gironina crea més de 20.000 llocs de treball durant el segon trimestre de l'any

L'economia gironina ha creat 20.100 llocs de treball durant el segon trimestre i tanca el juny assolint els 387.400 ocupats. És la segona xifra més alta de tota la sèrie històrica, que es remunta fins al 2008. Segons recull l'última Enquesta de Població Activa (EPA), que aquest divendres ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística, la majoria dels ocupats es concentren al sector serveis, coincidint amb l'entrada en temporada turística. De fet, en tres mesos aquí s'han creat fins a 25.200 nous llocs de treball, cosa que també ha permès pal·liar els descensos que han patit la construcció i l'agricultura. En paral·lel, la taxa d'atur ha baixat més de dos punts, situant-se al 10%. A la demarcació, hi ha 43.300 desocupats que busquen feina.

L'última Enquesta de Població Activa recull que l'economia gironina ha remuntat durant el segon trimestre, malgrat les incerteses provocades per la inflació. Hi té molt a veure, sobretot, el pes que té el sector turístic a la demarcació, perquè l'arribada de la temporada alta s'ha traduït amb més contractacions. I per tant, també amb més creació de llocs de treball.

En concret, entre abril i juny, les comarques gironines han guanyat fins a 20.100 nous llocs de treball, cosa que fa que la xifra d'ocupats s'enfili fins als 387.400. És el segon registre més alt de tota la sèrie històrica que recull l'INE, i que es remunta fins a principis del 2008. Tan sols el superen els 387.900 ocupats que es van assolir durant el tercer trimestre de l'any passat (i que van marcar rècord).

Si es tira enrere en el calendari, en comparació amb el segon semestre del 2023, ara a les comarques gironines hi ha 13.200 ocupats més. Perquè l'any passat, el mes de juny es va tancar amb 374.200 treballadors.

Si es passa la lupa per sectors, aquell que continua liderant el rànquing d'ocupats -i també de creació de feina- és el dels serveis (que agrupa tant turisme com comerç). De fet, actualment el terciari concentra fins a set de cada deu treballadors que hi ha a la demarcació.

El sector serveis ha tancat el juny amb 278.000 ocupats. En comparació amb el primer trimestre del 2024, l'increment que ha registrat és significatiu. Perquè en tan sols tres mesos ha arribat a crear fins a 25.200 nous llocs de treball (al març, la seva xifra d'ocupats se situava en 252.800).

L'augment d'ocupació al terciari, de retruc, també ha contribuït a pal·liar els descensos que han patit -en major o menor mesura- la resta de sectors de l'economia gironina. Durant el segon trimestre, la indústria ha perdut mig miler de treballadors i tanca el juny amb 75.200 ocupats; en el cas de la construcció, aquí la pèrdua d'ocupats se situa en 1.900 (ara en té 27.500) i allà on es fa més palesa la destrucció de feines és a l'agricultura. El primari gironí ha perdut 2.700 ocupats (i acaba el juny amb 6.700).

L'atur, a la baixa

En paral·lel a la creació d'ocupació, i com ja ve essent habitual quan s'acosta el pic de la temporada turística, les comarques gironines també redueixen aturats. Segons recull l'EPA, durant el segon trimestre d'aquest 2024 la taxa d'atur ha baixat més de dos punts percentuals, passant del 12,47% amb què va tancar el març al 10,05% de finals de juny.

Si aquest percentatge es trasllada en xifres, ara a les comarques gironines hi ha 43.300 desocupats que busquen feina. Són 9.000 menys que els que hi havia a finals de primer trimestre (52.300) però 3.000 més si la dada es compara amb la del mateix període de l'any passat, perquè al juny del 2023 a la demarcació hi havia 40.300 aturats.