Formen 12 joves en quadres elèctrics i electricitat bàsica a La Bisbal d'Empordà

A principis de juliol va finalitzar el curs Quadres Elèctrics i Electricitat Bàsica, organitzat per les Cambres de Comerç de Palamós i Girona i l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà amb la col·laboració de l’empresa Àngel Mir, finançat pel Fons Social Europeu, el Ministerio de Empleo i les cambres de comerç.

El curs, iniciat el dia 21 de maig a les instal·lacions de l’empresa Àngel Mir, oferia una formació molt vinculada a la pràctica operacional de les instal·lacions elèctriques.

La formació anava dirigida a joves de la Bisbal i rodalies d’entre 18 i 29 anys de Garantia Juvenil, és a dir, en recerca de feina. El curs ha permès que 12 joves hagin obtingut coneixements i habilitats bàsiques per poder enfocar el seu futur professional en aquest ofici amb múltiples sortides laborals. L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, destaca que aquesta formació «és una resposta directa a les necessitats del mercat, amb constants ofertes laborals que molt sovint no es cobreixen per manca de personal qualificat, i una oportunitat per als nostres joves d’adquirir habilitats tècniques que els permetran accedir al món laboral».

L’empresa Àngel Mir ha dut a terme diverses entrevistes laborals amb els joves que han superat amb èxit la formació per valorar-ne la seva incorporació. Aquesta actuació és fruit del conveni que l’ajuntament va formalitzar a finals de l’any passat amb les Cambres de Comerç de Palamós i Girona per reduir la taxa d’atur de la Bisbal d'Empordà, una de les més altes de la província de Girona.