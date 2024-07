Manual del turista sostenible: consells per viatjar respectant el planeta.

El món cada vegada està més conscienciat sobre la necessitat de canviar certs hàbits a favor del planeta. Per això, per exemple, quan arriba la temporada estiuenca cada cop són més i més les persones que volen apostar per un turisme que, d’una banda, no contamini més el medi ambient i, de l’altra, sigui respectuós amb l’entorn i els recursos locals. El Periódico de Catalunya ofereix una guia amb recomanacions per disfrutar d’un viatge de la manera més sostenible possible.

Viatges de proximitat Valora la tria de destinacions menys saturades, més pròximes i, si pot ser, accessibles amb tren o transport públic. A Espanya, sense anar gaire lluny, hi ha moltes localitats que poden servir per a una escapada o per a unes vacances. La guia de viatges de National Geographic recomana cent pobles espanyols que destaquen pel patrimoni natural, l’arquitectura i la gastronomia.

«Slow travel» En la mesura que sigui possible, planteja’t l’slow travel i aposta per viatges més lents i passant més temps a cada lloc. Això no només redueix la petjada de carboni de cada viatge sinó que, a més, permet una experiència més profunda a cada destinació.

Transports sostenibles Minimitza l’ús d’avions i prioritza altres mitjans amb menys petjada ecològica. Si has d’agafar per força un avió per arribar a la destinació, valora l’ús de transports menys contaminants per als desplaçaments interns. Per exemple, quan hagis arribat a la destinació, intenta llogar bicicletes elèctriques per a recorreguts curts. O planifica els desplaçaments amb transport públic.

No imprimeixis No imprimeixis els bitllets, les reserves o les entrades que compris per endavant. En la majoria de casos es poden utilitzar els rebuts o bitllets electrònics. Passa el mateix amb moltes entrades per accedir a museus, monuments o activitats.

Ampolles reutilitzables Porta sempre ampolles de vidre per minimitzar els envasos d’un sol ús durant el viatge. A la majoria de ciutats hi ha fonts públiques per omplir-les. A Espanya, a més, quan vagis a un bar o restaurant pots demanar aigua d’aixeta per reduir l’ús d’envasos de plàstic.

Estatges verds Intenta apostar per un allotjament sostenible. Cada vegada són més els hotels que aposten per l’autoconsum, la instal·lació de panells solars o pràctiques per reduir el consum d’aigua. També són molts els establiments que apliquen pràctiques més sostenibles com fugir dels envasos monodosi per als productes d’higiene. Si pots, escull-ne un que compleixi aquestes condicions.

Consum responsable Quan hagis arribat a l’allotjament, ja sigui un hotel o un apartament, intenta mantenir pràctiques sostenibles durant l’estada. No utilitzis una tovallola cada dia ni demanis contínuament que et canviïn els llençols. Apaga l’aire condicionat i els llums quan no siguis a l’habitació. Si poses l’aire, no ho facis al màxim i tanca les finestres per maximitzar-ne els beneficis. Si ets en un lloc que pateix sequera, evita pràctiques que consumeixin gaire aigua com banyar-te.

Més passejades Busca rutes per als vianants per explorar el teu destí. Si viatges a una gran ciutat, en la majoria de casos la millor manera d’endinsar-se en la cultura local és passejant pels carrers i explorant el nucli històric. Hi ha moltes empreses, i també associacions de veïns, que ofereixen rutes guiades caminant.

Productes locals Durant el viatge mira de consumir productes locals i de temporada, aposta per restaurants sostenibles i negocis de proximitat. Si pots, participa en activitats culturals que permetin explorar els costums i tradicions locals de manera respectuosa. Intenta connectar amb iniciatives gestionades per associacions de veïns.

Agroturisme rural Planteja’t visitar zones rurals i practicar l’agroturisme. Cada vegada hi ha més localitats rurals que ofereixen la possibilitat de visitar granges i activitats agrícoles sostenibles i fins i tot d’allotjar-s’hi.