El sector turístic gironí veu la sostenibilitat com l'únic camí

«El turisme és sostenible o no és, només hi ha un camí», assegura el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra. El canvi climàtic amenaça de canviar el patró dels turistes cap a zones més fresques i fora dels períodes vacacionals, segons recullen diversos estudis i certifica l’últim informe sobre el sector elaborat pel Banc d’Espanya. Però el turisme també pot ser part de la solució a aquest problema, com a responsable del 10% de les emissions de carboni a escala mundial. «Aquesta xifra justifica per si sola que la indústria s’ha de prendre com una obligació iniciar processos de descarbonització, ja que és parcialment responsable del problema», diu Francesc González, professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

I a poc a poc el sector comença a fer-ho, primer per necessitat, per estalviar costos, i després per interès propi, per generar més reputació de marca. «Les grans cadenes hoteleres s’estan posant les piles per posar objectius de descarbonització el 2030. Hi ha hagut dues fites. Una va ser la crisi del 2008, quan es van començar a adonar que el consum energètic és el tercer més elevat dins del balanç d’explotació, per darrere del personal i l’alimentació, i altre va ser el 2020, amb la crisi de la pandèmia del coronavirus, que va produir una transformació més conceptual, de ser sostenibles per reduir les emissions de carboni», assenyala Coralia Pino, la responsable de l’Àrea de Sostenibilitat i Eficiència Energètica de l’Institut Tecnològic Hoteler.

Aposta per les renovables

Algunes de les mesures més habituals del sector per reduir el seu impacte ambiental, segons expliquen des de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, són, per exemple, reduir la despesa d’aigua, la instal·lació de plaques solars, evitar malbaratament alimentari, comprar productes de proximitat o recuperar aigües grises.

«Estem en un moment en què es comencen a adaptar les polítiques, les mesures i les destinacions, i s’estan impulsant mesures i la gent a poc a poc està començant a assumir algunes pràctiques, però estem en un estat incipient. Es tracta de buscar un equilibri que ens doni garanties que la nostra forma de vida pugui perdurar en el temps», afirma el professor de la Universitat de València Adrián Ferrandis.

Un dels sectors que fa anys que treballa a les comarques gironines per ser més sostenible és el dels càmpings. «Som el referent. El nostre sector és un sector que està millorant permanent. En aquest moment, tots els sectors fan esforços en sostenibilitat, però fa més de 25 anys que càmpings treballem en aquesta direcció i això es nota», assegura el president de l’Associació de Càmpings de Girona.

Segons Gotanegra, els càmpings gironins fa més anys que treballen per ser més sostenibles que d’altres sectors perquè «especialment al càmping gironí el gruix del seu client és europeu i centreeuropeu i és un client que fa anys ja estava molt més conscienciat d’aquest tema».

Només aquest any, els càmpings gironins han invertit 5 milions d’euros en diverses mesures i instal·lacions per «continuar essent líders en sostenibilitat». Són actuacions que estan encaminades a millorar l’eficiència energètica i la gestió de l’aigua per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic i reduir la petjada de carboni.

El sector ha aconseguit reduir en els últims 20 anys més del 50% del consum d’aigua, segons l’enquesta «Indicadors hídrics i de sostenibilitat dels càmpings de Girona» realitzada per l’Associació de Càmpings de Girona (ACG) entre els seus associats. «Això ha estat possible amb una gestió més eficient dels recursos hídrics implementant mesures innovadores per controlar i reduir el consum d’aigua, fomentar-ne l’estalvi i conscienciar a treballadors, proveïdors i clients perquè en facin un ús racional», detallen des de l’entitat.

Segons l’enquesta, el 74% dels càmpings fan servir sistemes de reutilització d’aigua o tenen depuradora pròpia; i molts establiments reaprofiten l’aigua de pluja, sobretot pels vàters i pel reg. Pel que fa a l’eficiència energètica, més de la meitat dels càmpings gironins comptem amb plaques fotovoltaiques i la meitat dels establiments fan ús de plaques solars tèrmiques. Hi ha càmpings que generen gairebé 1.000 KWh. «Hi ha càmpings on el 75% del seu consum energètic ja prové de fonts pròpies d’energia renovable», afirmen.

Els càmpings no són els únics que avancen en aquesta línia a les comarques gironines. El sector hoteler, el sector del turisme de reunions i esdeveniment o els mateixos ajuntaments d’alguns dels municipis més turístics de la demarcació també intenten ser més sostenibles. Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona posen alguns exemples. A Castelló d’Empúries, l’Ajuntament treballa en un pla que se centra en la millora dels espais al voltant de l’aigua, rutes per a cicloturistes, incloent-hi mesures de digitalització i millora de la gestió de fluxos de visitants. A Begur, el consistori impulsa un projecte que planteja un «nou paradigma» de la mobilitat turística a la destinació, aplicant eines vinculades a la transició digital que permeten posar en valor la destinació i la gestió de fluxos. Un altre exemple és Cadaqués, on relaten que existeix un pla que pretén pal·liar la pressió a què estan sotmesos els recursos naturals de la zona, així com la regeneració d’aigües d’ús turístic o el foment de l’ús de mobilitat sostenible, l’aposta per la formació i la sensibilització, entre d’altres.

Grans inversions

Des del Ministeri d’Indústria i Turisme defensen que l’Executiu ha previst la quantitat de 3.400 milions d’euros per reduir la pressió del turisme sobre el territori, millorar la coexistència de l’activitat turística amb l’entorn i un desenvolupament turístic que respecti «el medi ambient i la protecció dels recursos naturals», dels quals 1.858 milions es destinaran als plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions, segons exposa en un correu electrònic la directora general de Polítiques Turístiques de la Secretària d’Estat de Turisme, Ana Muñoz Llabrés.

Segons l’Informe de Viatges Sostenibles 2024 de la plataforma Booking, el 40% dels viatgers espanyols consideren més atractiu un allotjament certificat com a sostenible i el 74% afirmen que volen viatjar d’una manera més sostenible. En aquesta línia, un altre informe elaborat per l’EAE Business School afirma que el 60% dels enquestats estarien disposats a pagar més per un servei turístic sostenible, tot i que només el 30% han seleccionat serveis basant-se en el seu compromís amb la sostenibilitat. n