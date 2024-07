Els treballadors estrangers a Girona creixen un 73% en l’última dècada

Els treballadors estrangers s’han convertit en un dels principals motors del mercat laboral i una peça clau per pal·liar l’escassetat de mà d’obra que pateixen alguns dels sectors productius més importants de la província. En l’última dècada, la Seguretat Social ha sumat a les comarques gironines més de 33.700 nous afiliats procedents d’altres països, fet que suposa més d’una tercera part de tots els llocs de treball creats a la zona en aquest temps, amb l’hostaleria, el comerç, la indústria o la construcció al capdavant.

Amb aquest augment, el nombre total de treballadors estrangers donats d’alta a Girona ja arriba als 79.821, el 21% de tota la força laboral de la província, gairebé vuit punts més que al conjunt d’Espanya.Fa una dècada el percentatge de treballadors d’origen estranger a Girona era el 15,8%. De fet, en els últims deu anys, els treballadors estrangers a les comarques gironines han augmentat un 73,4%, mentre que el gruix total dels afiliats a la demarcació ha crescut un 30,3%, segons les darreres dades de la Seguretat Social.

Sobre el total, fins a 19.417 treballadors estrangers a Girona són ciutadans procedents d’altres estats de la Unió Europea, mentre que la majoria van arribar de tercers països, amb un total de 60.403 afiliats. Al conjunt d’Espanya, marroquins, romanesos i colombians són les nacionalitats més nombroses, però la base de dades pública de la Seguretat Social no facilita aquestes dades desglossades per províncies.

Pel que fa als sectors en què treballen, el volum més gran d’ocupats estrangers es registra a l’hostaleria, on suposen 18.889 del total de 54.116 cotitzants que hi ha a la província en aquesta activitat. En altres paraules, un de cada tres empleats del sector (el 34,9% per ser exactes) va néixer fora d’Espanya, dada que dona una idea de fins a quin punt l’aportació de la immigració ha esdevingut indispensable per al funcionament d’aquest negoci.

En termes absoluts, la indústria és el segon sector amb més volum d’afiliats d’altres països a les comarques gironines, amb 12.763, encara que en termes relatius suposen un 22,7% del total d’ocupats en aquesta activitat a la zona, una xifra considerablement inferior a la registrada a l’hostaleria.

En tercer lloc, se situa el comerç, on sumen 10.901 ocupats, el 17% de tots els que depenen d’aquesta activitat a la zona. El segueixen els treballadors d’activitats administratives i de serveis auxiliars amb 7.839 afiliats al juny, un 33% sobre el total, i la construcció amb 7.585 treballadors, el 24,4% dels ocupats en aquest sector.

El sistema especial agrari no destaca en nombres absoluts, però sí en termes relatius. A les comarques gironines suma 3.483 treballadors, d’aquests, fins a 2.491 són estrangers. És a dir, fins a un 71,5% dels afiliats al sistema especial agrari la demarcació són immigrants, segons les darreres dades de la Seguretat Social.

