Un de cada 10 establiments empresarials de Catalunya fan servir tecnologies d’intel·ligència artificial (IA), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els establiments més grans, amb més de 50 treballadors, amb un 17,2%, són els que més ús fan d’aquesta tecnologia, i també destaquen els de la indústria (16,6%) i la resta de serveis (12,5%), entre els quals no s’inclouen ni el comerç ni l’hostaleria. Per tipus de tecnologia, un 9% dels establiments fa servir IA generativa, per generar text, imatges, àudio o programes, i un 6,5% la fa servir per millorar la qualitat o fiabilitat dels seus processos, per millorar la fiabilitat de béns o serveis (5,2%) o per l’automatització de tasques que fa la mà d’obra (5,1%).

El 9,8% dels establiments declara que els treballadors qualificats o molt qualificats són els que fan servir més les tecnologies d’IA, seguits dels directius, gerents o gestors (8,4%), mentre que els treballadors no qualificats o poc qualificats les fan servir en l’1,9% dels casos.

Pel que fa a la valoració del personal per la introducció de les tecnologies d’IA, la mitjana és propera al 7,5 sobre 10, tot i que el personal no qualificat o poc qualificat rebaixa la nota fins al 5,5.

De fet, aquest grup de personal és el més preocupat per la introducció d’aquestes tecnologies, amb una puntuació de 4,8 sobre 10.