Treball espera aconseguir un acord amb la patronal sobre la jornada laboral al mes de setembre

El secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha afirmat aquest dilluns que espera aconseguir un acord amb la patronal i els sindicats sobre la reducció de la jornada laboral al mes de setembre. Des del govern espanyol afirmen que hi ha "tots els elements per tancar un pacte" que retalli la setmana de treball fins a les 37,5 hores. "Estan els fils per un acord ràpid després de les vacances d'estiu", ha argumentat Pérez Rey en declaracions a la premsa després d'una nova trobada amb CCOO, UGT, CEOE i Cepyme. Tanmateix, ha insistit que els empresaris han mantingut un to "molt constructiu" i el "compromís d'estudiar seriosament" la proposta del govern espanyol.