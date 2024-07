Un 24% dels habitatges es lloguen en menys de 24 hores a Girona, segons Idealista

El 24% dels habitatges que es van llogar a les comarques gironines a través del portal immobiliari Idealista durant el segon trimestre no portava ni 24 hores al mercat, un 2% menys respecte a la dada que es va registrar el mateix període del 2023, segons un estudi publicat per Idealista. La xifra a la demarcació supera la mitjana espanyola, on el 17% dels pisos de lloguer està menys d’un dia al mercat.

Si ens centren en Girona ciutat, un 22% dels habitatges es lloguen en menys de 24 hores, una xifra que ha caigut fins a nou punts respecte al segons trimestre del 2023. Les ciutats de Toledo i Vitòria són les que tenen un percentatge de lloguers exprés més elevat, ja que el 32% dels habitatges que es van llogar a la capital toledana no van durar ni tan sols 24 hores a Idealista, mentre que a Vitòria van ser el 30%. El segueixen les ciutats de Melilla (29%), Terol (29%), Palència (26%), Tarragona, Castelló de la Plana, Palma i Huelva (24% a les quatre ciutats).

Lleida és la capital on més ha crescut aquest fenomen l’últim any, ja que ha passat de suposar el 4% el segon trimestre del 2023 al 23% actual. El segueixen Melilla (del 13% al 29%), Huelva (del 9% al 24%), Toledo (del 19% al 32%) i Palència (del 15% al 26%).

A Barcelona, la incidència dels lloguers exprés s’ha reduït en un punt (del 18% al 17%), mentre que a Madrid la reducció ha estat de dos (del 16% al 14%). En un total de 25 capitals la taxa de lloguer exprés s’ha reduït. Lugo és on aquesta caiguda ha estat més notable, en passar del 28% de fa un any al 13% actual. n