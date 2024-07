Competència multa Booking per "abús de posició de domini" en els últims cinc anys

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha decidit multar Booking.com amb 413,24 milions d'euros per "abús de posició de domini" en els últims cinc anys. La CNMC acusa la multinacional turística d'imposar diverses condicions comercials "no equitatives" als hotels situats a Espanya i "restringir la competència" d'altres agències de viatges en línia. Booking ja ha anunciat que recorrerà aquesta multa "sense precedents" a través d'un recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional. "La Llei de Mercats Digitals de la UE és el fòrum adequat per discutir i avaluar aquests temes perquè permet acordar solucions que s'apliquin a tot Europa en comptes de país a país, com està fent la CNMC", ha criticat la multinacional.

"Encara que estem decebuts per les conclusions de la decisió final de la CNMC, el nostre compromís amb el mercat espanyol segueix intacte", ha apuntat Booking.com, que ha recordat que opera amb prop de 200.000 hotels i allotjaments a Espanya en una relació "mútuament beneficiosa i equilibrada". De fet, va ser una denúncia el 2021 de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel i l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid per "pràctiques anticompetitives" la que va iniciar el procés contra Booking i la CNMC va iniciar un expedient sancionador l'octubre del 2022 que va corroborar aquestes denúncies.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència acredita que Booking.com imposa diverses condicions comercials "no equitatives" als hotels situats a Espanya com una clàusula que impedeix als establiments ofertar habitacions a preus més baixos a les seves pròpies webs, diverses clàusules que només es poden resoldre en cas de conflicte en tribunals dels Països Baixos i la "manca de transparència" sobre la subscripció en els programes Preferent, Preferent Plus i Genius. En paral·lel, la multinacional també impedeix la competència d'altres agències de viatges induint i 'obligant' els hotels a concentrar les seves reserves en línia a Booking.com a través de criteris de posicionament i els citats programes Preferent, Preferent Plus i Genius.

Per tot plegat, la CNMC ha imposat a Booking.com dues multes per valor de 206,6 milions d'euros per cadascuna de les infraccions úniques i continuades d'abús de posició de domini des del 2019. A banda, li imposa diverses obligacions de comportament per garantir que aquestes conductes "anticompetitives" prossegueixin en el futur.