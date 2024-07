Els accidents laborals s’enfilen a les comarques gironines durant el 2024

La sinistralitat laboral continua castigant les comarques gironines durant aquest 2024. De gener a maig es van registrar fins a 4.712 accidents laborals amb baixa a la província, 330 més que un any enrere en el mateix període, una xifra que traslladada a percentatge suposa un 7,5% més, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

D’aquests accidents que es van registrar en els primers cinc mesos de l’any a Girona, 4.195 es van produir al mateix centre de treball dels afectats i 517 més van ser «in itinere», és a dir, van tenir lloc en el trajecte d’anada o tornada cap al lloc de treball.

En funció de la seva gravetat, la immensa majoria -4.683- van ser catalogats com a lleus pels serveis mèdics de les mútues corresponents, fet que suposa un 8% més que fa un any. D’altra banda, només 25 es van considerar greus. Aquesta xifra cau un 39% respecte a la registrada en el mateix període del 2023, amb 16 accidents menys. A més, a la baixada general de la sinistralitat laboral a les comarques gironines, cal sumar que la xifra de morts s’ha reduït des dels 8 que es van produir en els cinc primers mesos del 2023, a 4 des de començament d’exercici del 2024, segons les darreres dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social.

El nombre de sinistres dels treballadors autònoms de la província és gairebé 16 vegades més baix que el dels assalariats, segons les dades del Govern espanyol. En concret, els professionals per compte propi van declarar de gener a maig 259 accidents laborals davant dels 4.123 dels treballadors assalariats.

Per sectors, la indústria lidera el nombre d’accidents laborals durant la jornada a les comarques gironines, amb 1.221. El segueixen la construcció, amb 700 accidents i el comerç amb 469.

Mesures davant la calor

Les altes temperatures durant l’estiu suposen un risc directe per a la salut dels treballadors i, alhora, una obligació en matèria de prevenció per a les empreses. Des de CCOO de Catalunya van fer una crida la setmana passada als empleats per extremar les precaucions, alhora que van reclamar a les companyies que disposin de les eines necessàries per emular el resultat de l’estiu passat i superar les successives canícules amb zero morts al treball per estrès tèrmic.

«Les empreses han de deixar de pensar tant en la productivitat i més en la salut dels seus treballadors», va declarar Isabel Gutiérrez, secretària general de la Federació d’Hàbitat de CCOO de Catalunya. Des del sindicat mantenen des de fa anys una pugna amb les empreses de la construcció catalanes, que a través dels patronals es neguen a establir com a norma la jornada compacta durant l’estiu, per tal de minimitzar les exposicions durant les hores de més calor. Tal com sí que tenen acordat en comunitats com Madrid o Andalusia.

Des de la central reclamen un desemborsament més gran per part de les companyies en mesures de prevenció de riscos laborals. Com a possibles eines a introduir, a més d’aquesta adaptació horària, enumeren unes polseres tèrmiques, que un cop calibrades mesuren la temperatura corporal del treballador, perquè així aquest pot anar veient si puja o baixa i quan arriba a extrems perillosos per a la salut. Quan entra en risc, aquestes polseres canvien de color. I, segons expliquen des del sindicat, els models més econòmics poden rondar els nou euros.

Una altra via és ubicar termòmetres als centres de treball, tant si estan a l’exterior -una obra o un asfaltatge de carretera- o a l’interior, on no per estar cobert no hi ha risc d’estrès tèrmic. Ja que ser conscient de la temperatura fa més fàcil que l’empleat reaccioni abans que aquesta enfili límits perillosos per a la seva salut. No hi ha una temperatura concreta a partir de la qual comença a haver-hi un risc per a la salut dels empleats. Variables com la humitat influeixen substancialment, així com si els graus són al sol o a l’ombra.

