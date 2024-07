Molts contribuents encara no han cobrat la devolució d'Hisenda

Aquest any la devolució de la Renda està trigant més del previst. Sovint, per aquestes dades totes les devolucions ja estan fetes. Però aquest any, hi ha molts contribuents que encara no han cobrat. Què està passant? T'ho expliquem!

El procés de devolució arrenca quan la declaració surt negativa, però aquest any l'Agència Tributària prioritza els pagaments més baixos. El resultat? Menys gent està rebent la devolució a temps. Segons una nota de premsa publicada per l'Agència Tributària, fins ara, s'han tornat 9.042 milions d'euros a un total de 12.814.000 contribuents, xifra inferior a la de l'any passat per aquestes dates: aleshores s'havien atès més del 80% de les sol·licituds, mentre que ara anem pel 78,9%.

Un joc de comptes amb danys col·laterals

Tot i tractar-se aparentment d'una diferència insignificant, són fins a tres milions les persones que es mantenen en espera de rebre l'import reflectit a l'esborrany, mig milió més d'afectats que l'any passat.

La Comissió Europea està a favor de les accions de l'Agència Tributària espanyola / CC0

Segons recull 'El Confidencial Digital', aquesta demora podria estar relacionada amb un joc de dèficit. I és que, per tal de complir els objectius imposats per la Unió Europea, Hisenda ha lliurat aquest any 1000 milions d'euros menys en devolucions. Un ajustament que forma part de l'estratègia per mantenir els comptes del país en ordre, i dels quals els contribuents són els grans damnificats.

Amb tot, la Comissió Europea ha vist amb bons ulls aquesta justificació i ha comprat les raons d'Espanya, evitant així una sanció per dèficit excessiu.