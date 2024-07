Les patronals Pimem, Unió de Pagesos i la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders dels aliments (COAG) han responsabilitzat les grans superfícies de la pujada en un 500% de mitjana dels preus dels productes agrícoles. L'estudi de la COAG ha fet una radiografia a l'índex de preus entre el seu origen i el destí durant el juny, que reflecteix l'increment que experimenten fins a 34 productes alimentaris i on destaquen les pujades de productes com l'all, un 502%, la ceba amb un 585%, o la llimona, un 845%.

La patronal Pimem va carregar contra un model que, com van explicar des de l'entitat, ofega les pimes i els autònoms agrícoles. "Pimem buscarà on sigui i qui sigui per posar en relleu com les grans companyies i lobbies distorsionen el mercat i posen en serioses dificultats la viabilitat de les pimes", va afirmar el seu president, Jordi Mora.

Un índex decisiu

El membre de l'executiva de la COAG Jaume Bernis va explicar la feina important que s'està fent per posar de manifest aquests increments desproporcionats de preus. Va detallar que l'Índex de Preus Origen-Destí va ser creat per la COAG i arran de les dades que generava l'abús de poder de les grans superfícies sobre els productors agrícoles. "Aquest índex va tenir i té tanta importància que va provocar que el mateix ministeri i el Parlament Europeu el tinguessin en compte per posar fi a aquest abús de poder, derivant que la mateixa UE va demanar als 27 estats membres crear la seva pròpia legislació per acabar amb aquestes pràctiques abusives", ha afirmat.

Va afegir que “el detonant de la més clara evidència que calia aplicar l'IPOD va ser quan van començar a recollir les dades que generaven els mercats de proximitat i es podia comparar els preus que oferia el pagès al consumidor de manera directa i els preus que finalment oferien i ofereixen avui dia les grans superfícies” Des d'Unió de Pagesos, el seu tècnic, Joan Miquel Ferragut, va avisar que "els baixos preus que determinades grans superfícies estan pagant als productors fan inviables moltes explotacions". I és que per a Ferragut "a l'escandalosa situació dels cítrics se li pot afegir l'hortalissa, fins al punt que a moltes empreses no els compensa seguir amb l'activitat"