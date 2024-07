El Servei d'Ocupació de Catalunya incorpora la realitat virtual per ajudar a trobar feina

Trobar-se casualment a l'ascensor l'executiu en cap d'una gran empresa i tenir poca estona per aprofitar l'oportunitat o explicar, en dos minuts i davant d'un auditori ple de gom a gom, el currículum i els objectius laborals. Són dos dels escenaris de realitat virtual que planteja la nova tecnologia que ha incorporat el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per millorar les competències de les persones que busquen feina. Amb ulleres virtuals, els usuaris detecten punts febles i potencien punts forts, per exemple a l'hora d'afrontar una entrevista. La prova pilot s'ha fet a l'Aula Activa de Salt (Gironès) i ara l'objectiu és anar ampliant el projecte per fer-lo arribat a les oficines del conjunt de Catalunya.