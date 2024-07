Transgourmet comença les obres del Gros Mercat de Mercabarna

Transgourmet Ibérica, amb seu a Vilamalla, ha començat les obres del nou ‘cash&carry’ Gros Mercat que s’ubicarà a Mercabarna i que estarà destinat als professionals de l’hostaleria per tal que s’hi puguin abastir totalment sense haver de sortir del recinte del gran mercat. El projecte s’emmarca en l’estratègia de la companyia de ser proveïdor de referència de la restauració i, en aquest cas en particular, de la clientela de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

La companyia ha dissenyat un nou model de Gros Mercat amb elements «diferencials» perquè es converteixi en la insígnia del seu negoci pel sector Horeca, amb una imatge i unes eines actualitzades.«El nou Gros Mercat posa el focus en el tracte i l’assessorament personalitzat, i s’adapta als requisits actuals del sector quant a assortiment, formats i qualitat del producte. Tot plegat acompanyat de solucions tecnològiques innovadores per facilitar més informació i per millorar el procés de compra per part dels clients», exposen des de la companyia.

11 milions d’euros

L’establiment disposarà d’un total d’11.400 referències de productes, amb una bodega especialitzada i mercat de frescos. En total, Transgourmet hi invertirà 11 milions d’euros entre la construcció de l’edifici i les infraestructures necessàries per al seu funcionament. El Gros Mercat es construirà en una parcel·la de 10.113 metres quadrats i tindrà una superfície de venda de 3.500 metres quadrats. El centre també disposarà d’una àrea destinada a prestar servei als seus clients de «Food Service» perquè puguin rebre una compra integral de forma ràpida, còmoda i senzilla.

Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, el segon grup de distribució majorista d’Europa i que pertany al Grup Coop. La companyia de distribució alimentària va tancar l’exercici 2023 amb un resultat consolidat net de 21,1 milions d’euros, un 12% més que en l’exercici precedent, i amb una xifra de negoci de 1.254 milions d’euros, un 1,5% menys que el 2022.