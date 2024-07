Acció Climàtica amplia en 65 milions d'euros la línia d'ajuts per adquirir vehicles elèctrics i instal·lar punts de càrrega

El departament d'Acció Climàtica ha ampliat en 65 milions d'euros la línia d'ajuts per a la mobilitat elèctrica MOVES III, destinada a subvencionar l'adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de càrrega. Aquest augment eleva el pressupost total del programa fins als 299 milions d'euros i permetrà donar cobertura a totes les sol·licituds rebudes, que ja superaven l'import disponible, així com rebre'n de noves. Es tracta de la quarta ampliació del programa, que va començar amb una dotació inicial de 65 milions d'euros finançats amb els fons europeus Next Generation. El departament també ha ampliat el termini per presentar les peticions de l'ajut, que s'allargarà fins el 31 de desembre de 2024.

En un comunicat, Acció Climàtica ha detallat que fins al moment l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha rebut més de 47.800 sol·licituds, 30.500 de renovació de vehicles i 17.300 d'instal·lació de punts de recàrrega, amb un import conjunt de 219 milions d'euros.

Així, el departament ha remarcat que l'ampliació del pressupost no modifica els requisits per a sol·licitar els ajuts. Podran fer-ho les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris o administracions sense activitat econòmica que hagin adquirit un vehicle inclòs en el programa, o bé que hagin instal·lat un punt de càrrega. També se'n podran beneficiar les persones jurídiques i la resta d'administracions.

En concret, els ajuts per adquirir un vehicle d'energia alternativa per a persones físiques i autònoms oscil·la entre els 1.100 euros – en el cas de les motos – fins als 9.000 euros – en el cas de furgonetes amb desballestament d'un altre vehicle-. L'ajut per a la compra d'un turisme amb més de 90 quilòmetres d'autonomia ronda els 4.500 euros, i ascendeix als 7.000 si també s'acredita el desballestament d'un vehicle vell.

Instal·lació de punts de càrrega

Pel que fa als punts de càrrega, es finançaran tant els públics com els privats ubicats en àrees residencials, zones d'estacionament, via pública o xarxa viària. Com a novetat, a aquest ajut també hi podran accedir les comunitats de veïns, que podran habilitar punts de recàrrega en aparcaments comunitaris privats.

Els ajuts cobriran des del 30% fins al 80% de la despesa elegida pel beneficiari, amb un màxim de 800.000 euros per expedient i de 5.000 euros per a les persones físiques. La subvenció cobrirà des del cost del punt de recàrrega fins als treballs i equips associats a la instal·lació, com l'obra civil o els sistemes de gestió, control i seguretat.

El termini per a presentar la sol·licitud s'allargarà fins al 31 de desembre d'enguany. Un cop s'hagi atorgat l'ajut, el departament ha fixat un període màxim de dotze mesos per executar i justificar l'actuació.