Capella recorda als 262 municipis afectats que disposen de "les eines jurídiques" per regular els apartaments turístics

La consellera de Territori en funcions, Ester Capella, recorda als 262 municipis afectats per l'accés a un pis que ja compten amb "les eines jurídiques" per fer front a la concessió de llicències d'habitatges d'ús turístic. En una carta enviada aquesta setmana als diferents alcaldes, Capella remarca que gràcies al decret llei, aprovat el 7 de novembre, es pot "fer front a la situació" generada per aquest fenomen, gràcies a que "l'exigència de llicència urbanística s'aconsegueix el control previ". La titular de Territori en funcions posa de relleu que la normativa "avança en la construcció del dret a l'habitatge com a dret fonamental" i afegeix que permet "conciliar" l'accés a l'habitatge amb el desenvolupament urbanístic sostenible.

Capella defensa que el decret llei persegueix "treure l'habitatge de la lògica del mercat per garantir l'ús prioritari i preferent a les persones residents als barris, viles i ciutats" del país. Per això, fa èmfasi en què se subjecti una llicència urbanística prèvia a la destinació d'ús turístic d'un immoble que es trobi en alguna d'aquestes 262 poblacions amb problemes d'accés o en risc de "trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges".

La consellera en funcions també recorda que Territori està a disposició de les administracions locals per "treballar en l'aplicació d'aquesta regulació" i en aquesta línia, apunta que s'han començat a elaborar models per "facilitar les modificacions del plantejament general necessàries".