Què passa si s'acaba la baixa per incapacitat laboral i no estàs recuperat?

Si fa més de 545 dies que estàs de baixa per incapacitat laboral, et tocarà passar una revisió per tal de comprovar l'estat de la incapacitat i la baixa. En molts casos, et poden donar l'alta i deixar de percebre la pensió per incapacitat laboral. A més, aquesta revisió se't farà en el termini màxim de tres mesos des dels dies de la incapacitat que hem esmentat. I en aquest examen, si escau et diran quin grau d'incapacitat permanent et correspon. Però què passa si t'aturen la prestació? T'expliquem què pots fer i quina prestació pots reclamar.

Això no obstant, en aquells casos en què, continuant la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o la millora de l'estat del treballador, amb vista a la seva reincorporació laboral, la situació clínica de l'interessat fes aconsellable demorar la qualificació esmentada, aquesta podrà endarrerir-se pel període precís, sense que en cap cas no es puguin excedir els 730 dies naturals sumats els d'incapacitat temporal i els de prolongació dels seus efectes, segons indica el ministeri de Treball.

Es pot donar el cas que en aquesta qualificació els Equips de Valoració d'Incapacitats de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) considerin que a l'examinat no correspon una incapacitat permanent i que, per tant, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, haurà de reincorporar-se a la vida laboral.

Has de passar una revisió mèdica per saber si et donen un grau d'incapacitat / freepik

Davant d'aquesta possible situació, l'afectat hauria de dir alguna cosa? La resposta és sí: si no estigués d'acord amb la resolució i considerés que el seu estat de salut no ha millorat prou per reincorporar-se al seu lloc de treball.

La manera de procedir seria la següent: en primer lloc, tornar al seu lloc de treball i, alhora, impugnar la decisió de l'INSS. Si el treballador no tingués dret a tornar al lloc on estava treballant, podria sol·licitar un subsidi per revisió d'incapacitat al SEPE, una ajuda que li facilitarà uns ingressos mínims mentre es resol la reclamació.

En qualsevol cas, cal tenir clar que una incapacitat permanent és susceptible de ser revisada per la Seguretat Social fins que el treballador arribi a l'edat ordinària de jubilació.