La comunitat de veïns pot obligar a pagar un avançament de les quotes?

Viure en comunitat pot arribar a ser molt complicat. Cada veí és diferent, n'hi ha de tranquils i d'altres que fan sorolls, els agrada molestar contínuament, etc. Així doncs, no és gens senzill. Per això mateix hi ha un president i es fan reunions periòdiques. Però què passa quan toca parlar de diners?

Una comunitat de veïns ben avinguda és un tresor, tot i que, poques n'hi ha. Tant és així que hi ha qui si hagués de triar entre haver d'acudir al dentista o haver d'assistir a la pròxima junta de veïns de la seva comunitat acabaria optant pel primer, sent el segon pitjor, fins i tot, que un mal de queixal.

Exageracions -o no- de banda, el fet és que una comunitat de veïns es regeix per una sèrie de normes, entre les quals hi ha la Llei de Propietat Horitzontal. Aquesta és, potser, la més important. Dins de les normes que regeixen les comunitats hi ha un apartat on es parla de pagar unes quotes de manteniment de les zones comunes de l'edifici, així com les despeses ordinàries o extraordinàries que resultin necessàries perquè tot funcioni perfectament a la propietat comuna.

La Llei de Propietat Horitzontal

Si un veí no hi volgués contribuir, hi ha els mecanismes oportuns per obligar-lo a complir amb el deure comú, però fins quan està un obligat a acceptar el mandat de la majoria? Un dels casos en què no caldria obeir, i és un cas més usual del que podríem pensar, és si la comunitat demanés als propietaris el pagament per avançat de les quotes mensuals de manteniment de l'edifici.

La junta de veïns serveix per arribar a acords, però dintre la Llei de Propietat Horitzontal / freepik

Potser davant l'arribada imprevista d'una despesa de qualsevol índole la comunitat no tingui prou recursos en caixa i decideixi optar per aquesta opció, que és diferent d'una vessa, quota extra que s'aprova pagar per a dispendis més elevats i també extraordinaris.

En aquest supòsit, la llei de propietat horitzontal (LPH) només diu que cada propietari ha de “contribuir, d'acord amb la quota de participació fixada en el títol o l'establert especialment, a les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d'individualització”, per la qual cosa no contemplaria l'obligació d'acceptar aquest avenç demanat, per més que la petició fos cabal i justificada.