Girona crea 12.070 llocs de treball al juliol i trenca rècords d'ocupació fregant per primer cop els 391.500 afiliats

L'economia gironina continua a l'alça, ha creat 12.070 llocs de treball al juliol i trenca rècords d'ocupació. La Seguretat Social tanca el mes fregant els 391.500 afiliats, cosa que suposa la xifra més alta assolida d'ençà del 2012 (fins on arriba l'històric del Ministeri). És el primer cop que s'enfila més amunt dels 390.000. Això sí, el pic de la temporada turística no es tradueix en un descens de l'atur, perquè la xifra de desocupats s'ha mantingut quasi invariable i tan sols davalla un ínfim 0,4%. Hi ha hagut 122 persones que han sortit de llistes. Això sí, Girona és l'única demarcació de Catalunya on l'atur baixa. Ara mateix, al territori hi ha 28.474 persones que busquen feina (un 2,14% menys en comparació amb el juliol del 2023).

El pic de la temporada alta no es reflecteix en un descens acusat de l'atur a les comarques gironines. Perquè després que al maig la xifra de desocupats es reduís en un 2,29%, i al juny ho fes en un altre 2,45%, aquest juliol s'ha mantingut pràcticament invariable.

Segons recullen les dades del Ministeri de Treball, l'últim mes Girona tan sols ha reduït en un 0,4% la taxa de desocupats. Si el percentatge es trasllada en xifres, al llarg del juliol hi ha hagut 122 aturats que han trobat feina. La immensa majoria, això sí, ho han fet al sector serveis (reflex del motor que representa el turisme per a l'economia del territori).

Això sí, tot i que l'atur s'hagi mantingut pràcticament invariable, Girona és l'únic territori de Catalunya on al juliol aquesta xifra ha davallat. Perquè en global, durant el darrer mes, la desocupació ha augmentat un 0,71% arreu del país, i ha pujat en 2.317 persones. A Barcelona, l'increment ha estat del 0,91%; a Tarragona, del 0,42%, i a Lleida, del 0,40%.

Si es passa la lupa per sectors, a les comarques gironines, la majoria d'aturats que han sortit de llistes ho han fet al sector serveis (on hi ha el turisme i el comerç). Aquí han trobat feina 135 persones. La desocupació també s'ha reduït a la indústria (amb 12 persones) i n'hi ha hagut 31 més que no tenien cap ocupació anterior i que ara han aconseguit un contracte. Per contra, però, tant l'agricultura com la construcció han augmentat aturats (en 3 i 53 persones respectivament).

28.474 aturats

Segons recullen les dades del Ministeri, en global a les comarques gironines ara hi ha 28.474 persones que busquen feina, la majoria dels quals -19.458- al sector serveis. En comparació amb el juny del 2023, les comarques gironines tenen 624 desocupats menys (cosa que suposa un descens de l'2,14%).

En paral·lel, durant aquest juliol a la demarcació també s'han signat més contractes. Al llarg del mes, segons recullen les dades del Ministeri, se n'han rubricat 32.330. En comparació amb el juny, són 5.261 més (un 19,44% més). Si la xifra es posa en relació amb un any enrere, també es manté la tendència alcista. Perquè en comparació amb el del 2023, aquest juliol s'han signat més contractes; en concret, un 17,94% (4.918).

L'ocupació trenca rècords

Però de totes les dades, aquella que destaca per damunt de les altres aquest juliol és la de creació d'ocupació. La demarcació ha trencat tots els rècords i, per primera vegada, supera la barrera dels 390.000 afiliats. Perquè als 12.527 nous llocs de treball que les comarques gironines van sumar al juny, ara se n'hi afegeixen fins a 12.070 més (cosa que suposa un augment del 3,18%).

Segons recullen les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a les comarques gironines el juliol s'ha tancat amb 391.454 afiliats (al juny, el darrer dia de mes n'hi havia 388.595). Una xifra que marca un nou rècord d'ocupació, perquè en tot l'històric -les dades arriben fins al 2012- mai s'havia assolit.

En comparació amb el juliol del 2023, d'un any per l'altre l'ocupació ha crescut un 2,69% a la demarcació. Perquè aleshores la xifra d'afiliats va ser de 381.211 treballadors.