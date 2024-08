Impulsar l’emprenedoria en femení

Plantar la llavor de l’emprenedoria femenina. Aquest és l’objectiu que es marca la Cambra de Comerç de Girona a través de les formacions descentralitzades i gratuïtes que porta a terme a les comarques gironines.

Per les 8 formacions que ha realitzat durant aquest any han passat 111 alumnes, 80 dones i 31 homes, xifres que suposen un 72% d’inscripcions femenines. «Podem afirmar, doncs, que la formació per a l’emprenedoria és actualment una activitat principalment femenina», asseguren des de la Cambra.

Els cursos analitzen els aspectes claus per emprendre, l’emprenedoria en l’entorn digital, en els projectes de desenvolupament sostenible o ajuden a la creació d’un pla d’empresa viable i sostenible en el temps. El darrer trimestre de l’any, els emprenedors amb un estat madur del projecte i amb possibilitats de creixement tindran el suport de l’acceleradora de la Cambra i també podran accedir a una ronda de finançament amb possibles inversors.

Els cursos de la Cambra, amb grups reduïts que acaben molt cohesionats després de 30 o 60 hores d’aprenentatge intensiu conjunt, són molt ben valorats pels alumnes. Laura Garcia, de l’empresa Bees Team, que va fer a Blanes el curs «Emprendre en l’entorn digital», assegura que el curs li ha donat «moltes eines, estratègies i tenia un formador excel·lent». Amaia García, de Landare Cosmètica, va cursar a Girona el curs «Tècniques de venda per a dones emprenedores» per fomentar vendes a la seva empresa. «He après el que suposa portar una empresa, he conegut eines i estructures per implantar al meu projecte i també hi ha hagut una part molt important de creixement personal», assegura García.

Entre les formacions programades recentment i que tenen obert el període d’inscripció, en destaca el curs «Emprèn i potencia el teu negoci amb IA i màrqueting digital» a l’Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners, del 2 al 30 de setembre; «De la inspiració a l’acció: Emprenedoria innovadora», al Parc de Recerca i Innovació de la UdG de Girona, del 13 de setembre al 8 d’octubre de 2024; i «Impulsa el teu negoci. Estratègies pràctiques per autònoms.» a Roses, en dates a concretar entre setembre i octubre.

Les formacions s’emmarquen dins el Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM) i el programa España Emprende, tots dos impulsats per les cambres de comerç. n