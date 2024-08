Creixen un 55% els autoconsums col·lectius connectats a Endesa a les comarques gironines en el primer semestre de l'any

Els autoconsums col·lectius d'electricitat connectats a la xarxa d'Endesa a les comarques gironines han crescut un 55% en els primers sis mesos de l'any. Un increment que va en consonància amb el de la resta de Catalunya. Si bé es cert que a la demarcació de Girona és on menys percentatge de crescuda hi ha hagut, la realitat és que en nombre total d'instal·lacions és la segona del país, per darrera de Barcelona. A finals de juny a les comarques gironines se n'havien registrat 468, tot i que els individuals continuen sent una gran majoria encara. Al conjunt de Catalunya, hi ha 6.950 instal·lacions d'autoconsum col·lectives, un 161% més que fa mig any. On més creixen en percentatge és a Tarragona, seguida de Barcelona, Lleida i Girona.

En aquest sentit, Catalunya és el territori de tota Espanya que registra la xifra més alta d'autoconsums col·lectius, que representa el 60% de tots els connectats a la xarxa d'Endesa. Això suposa més del doble que el 2023. Des d'Endesa, ho expliquen gràcies a les millores introduïdes en la seva tramitació i el reforç de la informació als diferents agents que intervenen en el procés i que permeten agilitzar l’activació d’aquestes instal·lacions. No obstant això, els autoconsums individuals segueixen sent encara els més nombrosos, ja que arreu del territori sumen ja 103.257, un 13% més que a finals de l’any passat.

En aquest sentit, e-distribución, que gestiona la xarxa de distribució elèctrica a Andalusia, Extremadura, Catalunya, Aragó, Balears i Canàries, ha registrat creixements en la connexió d'autoconsums a totes les àrees, amb una potència instal·lada que ja assoleix el 3,8 Gw. A Catalunya, totes les instal·lacions d’autoconsum arriben a una potència d'1,3 GW.

Entre autoconsums individuals i col·lectius, la xarxa d'Endesa a Catalunya té més de 110.000 subministraments d'autoconsum connectats, un 18% més que en finalitzar el darrer any, representant gairebé un terç de tots els autoconsums que Endesa disposa arreu del territori nacional, amb 16.500 noves connexions. En aquest sentit, Barcelona és la demarcació que més autoconsums totals té, amb 67.873 (+19%), seguit de Tarragona amb 17.387 (+17%), Girona amb 16.884 (+15%) i Lleida amb 8.063 (+15%).

L'autoconsum col·lectiu és una modalitat que permet que diversos locals, habitatges o altres punts de consum elèctric es beneficiïn d'un o més punts de generació d'electricitat renovable.