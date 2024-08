Els hotels gironins registren un nou rècord de turistes en la primera meitat de l’any

Els hotels gironins tanquen la primera meitat millor que mai amb rècord de turistes. Durant el primer semestre del 2024 fins a 1.852.742 persones es van allotjar als hotels de les comarques de Girona, la xifra més alta mai registrada en tota la sèrie històrica, que es remunta fins al 1999, segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En comparació amb l’any passat, el nombre de viatgers que s’han allotjat als hotels gironins entre gener i juny ha crescut un 1,3%, amb gairebé 24.000 persones més. Si tirem la vista enrere una dècada, els visitants als hotels s’han incrementat un 39,8%, mentre que si ens fixem en el primer any de la sèrie històrica, el 1999, els turistes han crescut un 68,7%.

En la primera meitat de l’any els hotels de Girona han sumat 4.854.731 pernoctacions, una xifra un 3,4% superior l’any 2023 i un 2,97% més que el 2019, segons les darreres dades de l’INE.

Rècord al juny

Les xifres del mes de juny també va suposar un nou record a la demarcació. Només en el sisè mes de l’any 526.872 persones es van allotjar als hotels de Girona, la xifra més elevada de la sèrie històrica i la quarta vegada que se supera el mig milió de turistes al juny. En comparació amb l’any passat, els visitants creixen un 2,4%.

Turistes a Sant Feliu de Guíxols el passat dissabte. / Aniol Resclosa

Pel que fa a les pernoctacions, aquestes també s’enfilen respecte al 2023, en concret ho fan un 6,4%. Tanmateix, amb 1.585.546 pernoctacions, aquesta no és la xifra més elevada en el mes de juny de tota la sèrie històrica, la supera la registrada el 2019, quan els hotels de Girona van sumar 1.630.836 pernoctacions.

D’altra banda, els hotels catalans van acabar el juny allotjant 2.304.520 de persones, cosa que també suposa la millor dada en aquest mes de la sèrie històrica de l’INE. Aquesta xifra és un 0,53% més que fa un any (2.292.329) i un 0,18% si es compara amb el mateix període de 2019, quan es va arribar al rècord de 2.300.304 de clients. També les pernoctacions van arribar al pic més alt en un mes de juny, amb 6.928.356, un 8,5% més que el 2023 (6.385.416) i un 1,09% que el 2019 (6.853.984).

El grau d’ocupació hotelera al juny es va situar en el 66,83%, quatre punts per sobre d’un any enrere i lleument per sota del 67,45% que es va notificar en el sisè mes de 2019. Pel que fa a l’estada mitjana dels usuaris es va enfilar fins als 3,01 dies, per sobre dels 2,79 de 2023 i dels 2,98 de 2019. Quant a l’índex de preus va pujar un 6,6% interanual, fins als 159,64 euros, segons ACN.

Per demarcacions, Barcelona va concentrar més del 50% de l’allotjament, amb 1.277.053, Girona va rebre 526.872 d’hostes, Tarragona 416.021 i Lleida 84.574. Precisament, a les comarques tarragonines les persones van allargar més, de mitjana, la seva estada, fins a 3,98 dies, a Girona va ser de 3.01, a Barcelona de 2,76 i a Lleida d’1,92.

Tots els sectors creixen

Les bones xifres al juny, malgrat les pluges, no es veuen reflectides només en els hotels. Els altres tipus d’allotjaments de les comarques gironines també van millorar les seves dades respecte a l’any passat.

Els càmpings de Girona, per exemple, van rebre fins a 253.983 turistes en el sisè mes del 2024, gairebé 6.000 més que fa un any, un augment que traslladat en percentatges suposa un 2,3% més, segons les darreres dades de l’enquesta d’ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l’INE. Per la seva banda, les pernoctacions es van enfilar un 8,5%.

Els apartaments turístics van allotjar 38.236 persones al juny, un 15% més que en el mateix període del 2023. Aquest tipus d’allotjaments a Girona van sumar 202.072 pernoctacions, un 6,9% més que l’any passat.

Finalment, segons les xifres de l’INE, els allotjaments rurals també van incrementar els seus visitants al juny, tot i que amb menys intensitat, en concret ho van fer un 0,7%, amb 21.719 turistes, 152 més que un any enrere. Les pernoctacions, en canvi, es van enfilar un 4,9%.

Subscriu-te per seguir llegint