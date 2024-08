«Oferim les mètriques per mesurar la reputació de les marques de luxe»

Pau Montero, director de tecnologia de l’empresa Launchmetrics, és el convidat de l’episodi número 39 del podcast Girona Valley, impulsat per Diari de Girona i l’agència de comunicació digital La Factoria per a promoure les idees, la innovació, el talent i l’empresa a les comarques gironines. Durant l’entrevista amb Eduard Batlle, Montero valora la trajectòria d’aquesta companyia que va començar a Girona, amb el nom d’iMente fa més de vint anys, i que, després de la venda i canvis a la propietat, a inicis d’aquest any va ser adquirida pel grup francès Lectra, amb seu a Bordeus i que és un dels grups més importants del seu país. Launchmetrics fa servir un programari a mida i dades i analítiques per ajudar els seus clients a entendre, optimitzar i mesurar el rendiment de les marques, especialment de la moda i el luxe, i que són de primer nivell mundial.

iMente, amb la seu al carrer Eiximenis de Girona, va ser un referent en els seus inicis per ser una empresa que mesurava la reputació d’una marca o companyia, sobretot, a Internet per l’esclat de les xarxes socials, a banda de la premsa escrita. Ara, amb el nom de Launchmetrics, ha anat evolucionant després de la seva venda, primer a un grup francès, i que ara a inici d’any ha canviat de mans, també a una companyia francesa. «Ara ja tenim onze seus a tot el món. Estem molt repartits i a Girona som una cinquantena», explica Pau Montero amb relació a la seu de Girona. Treballen de manera híbrida i és un exemple sobre com adaptar-se a l’era digital i de manera híbrida, independentment de les seus i amb un total de 450 treballadors i amb més de 1.700 clients, especialment, en el sector de la moda, el luxe i la bellesa. «El que m’apassiona de la meva feina és crear equips de tecnologia potents, crear una tecnologia especial, que pot ser que aquí a Girona no hi ha tanta gent que faci, i fer-ho bé. I això fer-ho amb la mentalitat molt d’aquí: com una formigueta, fer les coses ben fetes, d’estar compromès amb els equips, els treballadors, els clients i els projectes i fer-ho cada vegada millor», exposa.

«Els nostres clients són les marques més importants de luxe al món i ja des de fa més de 10 anys que vam crear una mètrica que ens permet comparar cada vegada que una marca és mencionada en un diari o en una xarxa social o la portada del Vogue. I el fet de crear aquesta mètrica ara tenen una informació que abans no tenien disponible», avança el director de tecnologia, que afegeix «és bo recordar que els negocis a Internet no van a la mateixa velocitat dels industrials». Recentment, una part de l’equip es va reunir a la seu del GironaHub «perquè estem deslocalitzats» i per això considera que «cal inventar noves maneres per les coses, sobretot quan volem tractar temes realment estratègics, i que van molt més enllà de les reunions d’hores i hores diàries via Zoom».

Considera que Europa no és tan bona fent tecnologia però amb una mirada positiva creu «que en sabem molt de fer productes de qualitat. I per això, cada vegada volem oferir-los més serveis al voltant de la idea que puguin entendre i gestionar la seva marca de manera millor perquè entre totes aquestes grans marques hi ha molta competència», sosté. I a banda de les multinacionals de moda, també estan centrats en sectors com el cava, el xampany i els rellotges.

En relació amb la intel·ligència artificial, Montero destaca que ja fa més de deu anys que la seva empresa l’utilitza i considera que ha estat instrumental perquè els ha permès «ordenar i classificar tot aquest soroll que hi ha «online» quan algú està parlant d’una marca específicament.» I en relació a les novetats en la IA generativa, destaca «que ens ha permès entendre tota aquesta gran informació molt més afinada i que té molt més sentit per als nostres clients». De cara al futur, a través d’una empresa innovadora, pensa que el canvi tecnològic «és tan gran que no sé què pot passar, ni què pot passar al mercat».