El sector turístic espera un bon agost: «És molt difícil que no vagi bé»

El sector turístic gironí encara la segona meitat de la temporada amb optimisme. «L’agost és molt difícil que no vagi bé. Si no és perquè vingui una pandèmia altre cop, o caigui un meteorit, l’agost és un mes que sempre va bé, sempre funciona», assegura la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments (ATA), Esther Torrent.

El primer tram de la temporada pels apartaments ha estat bo, segons Torrent. El maig va ser «excepcionalment bo», principalment amb turistes francesos, mentre que «el juny i el juliol potser s’ha frenat una mica, sobretot última de juny i primera de juliol», explica la presidenta de l’ATA. El sector va tancar el juny amb al voltant d’un 50% d’ocupació, mentre que la primera quinzena de juliol l’ocupació va ser d’un 70%.

Aquest mes d’agost, Torrent preveu que les xifres millorin, tot i que no esperen assolir dades rècord. «Ens quedarem en xifres com l’any anterior, que va ser un molt bon any», afirma.

D’altra banda, segons el portal immobiliari Idealista, la Costa Brava és un dels litorals de tot l’Estat on els habitatges turístics preveuen una major ocupació a l’agost, un 86,3%.

Banyistes a Lloret de Mar, en una imatge d’arxiu. / Marc Martí

Aquesta xifra supera la mitjana espanyola, on el nivell de reserves dels habitatges turístics a la costa per al mes d’agost s’estableix en el 84,9%. Una dada que suposa un lleuger ascens respecte a l’any passat, quan va ser del 84,3%.

Un 85% als càmpings

Els càmpings també han tancat un juliol amb unes xifres d’ocupació «molt i molt semblants» a les de l’estiu passat i afronten l’agost amb les mateixes perspectives.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, detalla que el primer mes fort de l’estiu acaba amb una ocupació d’entre el 60 i el 70% (amb una xifra una mica més elevada als establiments de costa que als d’interior) i que la previsió inicial és que volti el 85% a l’agost.

«Són bones xifres perquè hem d’entendre que són 31 dies i que la darrera setmana ja hi ha molta gent que torna cap a casa i no són ocupacions plenes. Les setmanes més fortes són normalment la segona i la tercera i la clau és la del 15 d’agost, quan freguem el ple», explica en declaracions a ACN.

«Per a nosaltres, la millor notícia és poder tancar l’agost dient que tenim reserves de cara al setembre i que podrem allargar la temporada fins a la tardor. Això és important, també, a l’hora d’allargar la contractació de personal», afegeix.

L’alternativa rural

Una alternativa al turisme de sol i platja com és el turisme rural ja és una realitat també a l’estiu. L’elevada demanda es va començar a fer notar dins del sector a partir de la segona meitat del mes de juliol. «La primera quinzena va ser més fluixeta, sobretot en les zones del Pirineu i de l’interior», admet la gerent de l’Associació Turisme Rural Girona, Tere Vilà.

Pel que fa a l’ocupació general d’estiu, des de l’entitat calculen un 55% d’ocupació fins al cap de setmana del 13 i 14 de juliol. Des de llavors i fins a finals del mes d’agost esperen que els allotjaments estiguin al 90% de la seva capacitat.

