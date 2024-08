La llei de la Segona Oportunitat: digues adeu als deutes

Tenir deutes, malauradament, és molt freqüent. En algun moment de la nostra vida ens hem endeutat per poder fer front a les despeses del dia a dia. Tot i que, també hi ha persones que estan endeutades per capritxos que no feien falta. En aquest article et portem la solució als deutes: la Llei de la Segona Oportunitat. Aquesta llei contempla el 'perdó' dels deutes que no podem assumir, sempre que es reuneixin certs requisits i es faci la sol·licitud pertinent.

Com acollir-se a aquesta llei?

La Llei de la Segona Oportunitat va ser introduïda a Espanya l'any 2015 per protegir els deutors que es troben en estat d'insolvència per poder donar lloc a un nou començament a la vida de la persona. És important consultar un advocat abans d'intentar acollir-se a aquesta llei, però els requisits per poder sol·licitar-la són els següents:

Ser persona física (no una empresa) resident a Espanya

(no una empresa) resident a Espanya Tenir insolvència econòmica actualment o de manera imminent

o de manera imminent Deure a més d'un creditor

No haver sol·licitat la Llei de la Segona Oportunitat en els darrers cinc anys

No haver estat sancionat per resolució administrativa ferma en els darrers deu anys

No tenir antecedents per delicte socioeconòmic en els darrers deu anys

en els darrers deu anys Ser deutor de bona fe, demostrant transparència i mostrant que no s'han malgastat ni malversat les quantitats econòmiques sol·licitades i tenint una col·laboració total amb el jutge, entre d'altres

Utilitza la Llei de la Segona Oportunitat per acabar amb els teus deutes / Drazen Zigic

Després de reunir aquests requisits s'inicia un procés judicial on es decidirà si el sol·licitant es pot acollir a aquesta llei i si es cancel·laran una part o la totalitat dels deutes.

Beneficis de la Llei de la Segona Oportunitat

Si s'accepta l'aplicació d'aquesta llei, aquesta pot comportar molts avantatges, però destaca la paralització de tots els interessos dels deutes, la suspensió dels procediments d'embargaments, la cancel·lació de deutes públics o la planificació d'un pla de pagaments per poder mantenir el domicili i que no estigui embargat o desnonat.

Tot i això, no tots els deutes són perdonables i caldria estudiar cada cas de manera exhaustiva per esbrinar qui pot accedir a la totalitat d'aquesta llei. Igualment, durant els primers tres anys després de l'aplicació podria ser revocada si els recursos presentats pels creditors tiressin endavant.