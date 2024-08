El Govern impulsa un Pla Renove agrari per a aquest any

El passat dia 29 era notícia que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació destinarà 9,55 milions d'euros a ajudes al Pla de Renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària, corresponent a l'exercici de 2024, el pressupost més gran concedit fins ara per a aquests plans. Per beneficiar-se d'aquest Pla Renove, els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds d'ajuda a partir del 8 d'agost i fins al 15 de setembre, ambdós inclosos, segons recull l'ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

És important tenir en compte que aquest pla compta amb dues línies diferenciades, una que està dotada amb 4,55 milions d'euros per finançar l'adquisició de sembradores de sembra directa, i una altra amb 5 milions d'euros per a la resta de maquinària, tractors i automotrius que contempla l’ordre. Agricultura ha precisat que un cop esgotat el termini de sol·licituds, si quedessin fons disponibles a qualsevol de les dues línies aquestes es podran utilitzar per satisfer la llista d'espera.

Bases modificades

Aquest any, les bases reguladores han estat modificades per incorporar els equips per al maneig de cobertes vegetals entre les màquines subvencionables. En concret, es tracta d'aquells models de desbrossadores, rodets desbrossadors, desmaladores (escardadores) i arades interceps adequades per a aquesta tasca. Aquesta novetat cerca facilitar la implantació de les pràctiques amb cobertes dins de l'ecorregim Agricultura de Carboni de la PAC.

Els interessats poden anar adquirint la màquina per la qual vulguin demanar subvenció, inscriure-la al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i realitzar tots els tràmits pertinents. Recordo que el pla renove agrari té com a objectiu principal modernitzar el parc de maquinària mitjançant incentius per al reemplaçament d'equips antics per altres de nous més adequats per abordar els reptes socioeconòmics i mediambientals de l'agricultura.

Recordem que la incorporació de maquinària moderna impulsa la sostenibilitat de les explotacions agrícoles gràcies a equips més segurs i eficients, així com amb menys impacte mediambiental.