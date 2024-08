L’increment salarial dels gironins es manté per sota de la inflació

Els gironins no recuperen poder adquisitiu malgrat l’increment dels sous. La pujada mitjana dels salaris acordada en els convenis pactats a les comarques gironines fins al mes de juny va créixer al 2,81%. Aquesta xifra no supera la inflació a la demarcació, que es va situar en el 3,3% el passat mes de juny.

De fet, aquesta no és una situació anòmala: entre 2012 i 2022, només hi ha hagut dos anys (2014 i 2020) en què els salaris hagin pujat per sobre la inflació. Tanmateix, a aquesta circumstància, cal sumar el poder adquisitiu perdut els últims dos anys, quan els preus es van disparar molt per sobre de les pujades pactades. A més, la pujada continua per sota del que recomana l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) que van signar la CEOE, UGT i CCOO, que aconsellava un increment del 3% per a aquest exercici.

En total, durant els primers sis mesos de l’any han entrat en vigor fins a 25 convenis a la província, que afecten un total de 8.574 empreses i més de 69.000 treballadors. Uns convenis que contemplen una millora mitjana de les retribucions del 2,81% per a aquest exercici, una xifra que se situa per sota l’augment mitjà registrat a Espanya (+2,98%), però per sobre de la mitjana a Catalunya (+2,7%), segons les darreres dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

Si centrem la mirada a la resta de províncies catalanes, l’increment dels salaris dels gironins només és superior a la mitjana a Tarragona (+2,77%). Barcelona (+3,54%) i Lleida (2,94%) registren una pujada pactada superior a les comarques gironines.

Per sobre de l’IPC

El secretari general d’UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, considera que «tot i que les dades siguin millors que al global de Catalunya, creiem que són insuficients». Rica remarca la importància d’incloure en els convenis la clàusula de revisió salarial, malgrat que assegura que «la patronal està molt bloquejada en aquest aspecte».

Tot i això, el secretari general del sindicat considera que «hi ha convenis que reflecteixen una condició de millora com el metall de les comarques gironines que marcava un 4% per l’any anterior i un 3,5% per aquest, a més de revisió salarial». «Per nosaltres aquest és l’enfocament, aconseguir pujades per sobre de l’IPC», afegeix.

Per la seva banda, la secretaria general de CCOO a Girona, Belén López, recorda que «les empreses estan tenint màxims històrics en els seus marges de beneficis» i, per tant, considera que «si els salaris durant un temps són els que han assumit els esforços amb aquest increment de preus tan important que hi ha hagut ara tocaria que les empreses facin un repartiment de beneficis d’acord amb aquests màxims històrics que estan tenint».

Els salaris reals

Segons l’informe ‘Perspectives d’Ocupació de l’OCDE 2024’ els sous dels espanyols no estan pujant a un ritme suficient per compensar tot el poder adquisitiu perdut durant aquests últims anys. Segons els càlculs de l’OCDE, els salaris reals, és a dir, descomptant el component inflació, són actualment un 2,5% inferiors a Espanya als registrats a finals del 2019. Si es pren com a referència el 2021, quan va créixer fortament l’escalada de preus, el diferencial puja per sobre del 5%.

Subscriu-te per seguir llegint