Els preus dels aliments es mantenen per sota respecte a les dades de l'any passat

Els preus es mantenen un 3,1% per sota del valor corresponent al mateix període del 2023. Però, a quines dates ens referim? Al mes de juny. Segons l'índex mundial de preus dels aliments que elabora mensualment l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), els preus s'estan mantenint lleugerament per sota, amb una mitjana d'uns 120,8 punts.

Així, tot i que es van detectar certs "increments a les cotitzacions internacionals d'olis vegetals, productes carnis i sucre, aquests es van veure compensats pel descens de les dels cereals", indica l'organització internacional. "L'índex de preus dels cereals va disminuir un 3,8% des del juny, sobretot perquè el blat va registrar una caiguda en augmentar la disponibilitat estacional d'aquest producte derivada de les collites en curs a l'hemisferi nord i amb unes condicions favorables al Canadà i els Estats Units que afavoreixen les expectatives d'unes collites abundants més avançades l'any", assenyala la FAO.

Un dels sectors que, en canvi, va experimentar una pujada de preus el mes passat va ser el dels olis vegetals, fonamentalment de palmell, de soja, de gira-sol i de colza. La FAO ho atribueix, en bona part, a la pressió que algunes varietats estan suportant per part del sector dels biocombustibles al continent americà. Les cotitzacions en aquest àmbit van ser de 3,2 punts (un 2,4%) superiors a les de juny, cosa que representa el segon augment consecutiu i el nivell més alt en un any i mig.

L'oli vegetal va apujar el seu preu / freepik

Carns, sucre i llet

L'índex de preus de la carn va augmentar un 1,2% impulsat sobretot per la forta demanda d'importacions de carn d'oví, boví i aviram, "fins i tot malgrat la lleugera disminució dels preus de la carn de porc" a causa de l'excedent a Europa occidental, assenyala la FAO. El sucre, que darrerament vivia uns mesos de certa estabilitat, es va encarir un 0,7% respecte al juny, ja que "una producció inferior a la prevista al Brasil va contrarestar els efectes de millora de les pluges monsòniques a l'Índia, i d'unes condicions favorables a Tailàndia", indica l'organisme de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura. Finalment, el preu dels lactis va ser "invariant" al juliol, "ja que els descensos de cotitzacions de les llets en pols van compensar els augments de les de mantega i formatge".