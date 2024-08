Girona és una de les províncies on l’habitatge de luxe és més car

El 10% dels habitatges amb preu més car de cada mercat suposen el segment més exclusiu. Si prenem aquest percentil 90 entre tots els habitatges en venda a Espanya, obtenim que estatal els habitatges per sobre de 750.000 euros serien els més exclusius, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista.

Les comarques gironines superen aquesta mitjana espanyola. De fet, Girona és una de les províncies de tot l’Estat on els habitatges de luxe és més car, superant els 975.000 euros. Només tres províncies espanyoles registren xifres més elevades. A les illes Balears el percentil 90, el 10% dels habitatges més cars, comença a partir de 2.675.000 euros. Aquest punt de tall també se situa per sobre del milió d’euros a les províncies de Màlaga (a partir d’1.950.000 euros) i Madrid (a partir d’1.200.000 euros).

A més de les comarques gironines, per sobre de la mitjana estatal hi ha Santa Cruz de Tenerife (945.000 euros), Alacant (850.000 euros), Guipúscoa (814.975 euros) i Barcelona (769.000 euros).

Al costat oposat trobem la província de Ciudad Real, on el percentil 90 se situa en 210.000 euros, 12 vegades més baix que el mateix percentil de les Balears. El segueixen les províncies de Zamora (220.000 euros), Jaén (240.000 euros), Àvila (242.500 euros), Conca (250.000 euros) i Palència (253.000 euros).

Si ens centrem en les capitals de província, Girona també és una de les ciutats on l’habitatge de luxe és més car de tot Espanya, els preus parteixen dels 725.000 euros. El valor de tall més elevat el registra la ciutat de Palma, ja que el 10% més car dels seus habitatges comença a 1.895.000 euros. El segueixen per Madrid (1.450.000 euros), Barcelona (1.200.000 euros) i Sant Sebastià (1.180.000 euros). Amb percentil 90 per sota del milió d’euros hi ha les ciutats de Màlaga (870.000 euros), Bilbao (705.000 euros), Santa Cruz de Tenerife (694.260 euros) i València (669.500 euros).

Per contra, els habitatges més cars de Zamora comencen en 227.000 euros, seguits per Huelva (265.000 euros), Palència (270.000 euros), Lleida (275.000 euros), Jaén (280.000 euros), Ciudad Real (280.000 euros), Càceres (285.000 euros); Conca i Osca (290.000 euros en tots dos casos).

Resulta curiós, i definitori moltes vegades de la dependència del mercat capitalí, que el percentil 90 d’algunes províncies està significativament per sobre del de les capitals. La diferència més gran es dona a les Balears, on la comunitat té un preu de gairebé 2,7 milions d’euros, i la capital es queda en 1,9 milions. Similar és el cas de Màlaga (província a 1,9 milions i capital a 870.000 euros) o Alacant (província a 850.000 euros i capital a 629.750 euros). A altres grans ciutats, aquest fenomen es dona a la inversa. A Madrid, la província té un percentil 90 en 1,2 milions d’euros, mentre que la ciutat se situa en 1,45 milions d’euros; mentre que a Barcelona els habitatges més exclusius de la província comencen als 769.000 euros, i a la capital pugen fins als 1,2 milions d’euros. n