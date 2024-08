La creació d’empreses creix un 6,8% a Girona durant el primer semestre

Les comarques gironines van registrar durant el primer semestre de l’any la creació de 1.147 empreses, una xifra que representa un increment del 6,8% en comparació al mateix període del 2023, segons les dades provisionals de l’Estadística de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Tot i les bones xifres, aquestes s’han vist frenades en els darrers mesos, ja que fins a l’abril la constitució d’empreses s’havia incrementat un 22,9% a la demarcació.

El capital subscrit per les noves companyies gironines va arribar als 67 milions d’euros, un 9,9% més que en els primers sis mesos del 2023. Gairebé totes les societats constituïdes van ser societats limitades, concretament 1.138.

D’altra banda, a la demarcació es van dissoldre al primer semestre fins a 372 empreses, 74 més que un any enrere, una xifra que traslladada a percentatge significa un augment del 24,8%. De les societats mercantils dissoltes durant primers tres sis mesos de l’any, 332 ho van fer de forma voluntària, 34 per fusió i 6 per altres motius.

Si ens centren només en el mes de juny, Girona va registrar la creació de 154 empreses. Aquesta xifra que representa una caiguda del 4,9% en comparació al mateix mes del 2023. En el sisè mes de l’any es van dissoldre 36 companyies, 14 més que un any enrere.

A Catalunya, la creació de noves empreses va baixar un 9,5% al juny en taxa interanual amb un total 1.770 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 125, un 2,3% menys.